共軍結束4天南海巡航 批菲美日聯合演訓破壞區域和平

中國解放軍南部戰區今天（27日）宣布，已完成為期4天的南海常態化巡航，強硬指責菲律賓與「域外國家」進行聯合演訓，是破壞區域和平與穩定的行為。

據《路透》報導，共軍南部戰區發言人翟士臣在聲明中表示，中國軍隊於2月23日至26日在南海海域執行例行巡航任務。

中方在聲明中點名批評菲律賓，指責馬尼拉當局組織域外國家進行所謂的「聯合巡航」，實則是在南海挑起事端、製造緊張。翟士臣強調，南部戰區將「堅決捍衛國家領土主權與海洋權益」，並宣稱中方才是區域和平的維護者。

據菲律賓軍方今天發布的消息指出，菲律賓、美國與日本的海軍23日起，臨近台灣的巴丹群島進行了密集的聯合訓練。菲方說，此次多國演訓旨在提升各方在海洋領域的互操作性，並透過實際行動加強軍事盟友間的協同作戰能力，以應對日益複雜的南海安全環境。

隨著北京在南海行動頻傳，菲律賓近年明顯轉向強化與美、日等傳統盟友的安保聯繫。對此，中方始終抱持反對態度，認為域外國家的干預將使主權爭端複雜化。

