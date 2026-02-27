為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日本肉肉女被讚五官很清秀！發狠甩肉 瘦身成功盛世美顏曝

    2026/02/27 16:58 即時新聞／綜合報導
    日本一名體重70公斤的女高中生，因為被稱讚「五官清秀」，瘦下來會像日本女星土屋太鳳，於是她努力減肥。（取自IG nakodayon）

    日本一名體重70公斤的女高中生，因為被稱讚「五官清秀」，瘦下來會像日本女星土屋太鳳，於是她努力減肥。（取自IG nakodayon）

    日本體重70公斤的女高中生因為被稱讚「五官清秀」，瘦下來會像日本女星土屋太鳳，於是她努力減肥狠狠甩肉25公斤，瘦身成功後，絕美照片曝光，讓網友驚為天人，引發討論。

    女網友「Nako」在IG分享，高中時身型圓潤，但有人告訴她，「妳瘦下來會像女星土屋太鳳」，成為她最大動力，5年內透過規律飲食、運動減重25公斤，她也在2022年摘下筑波大學小姐后冠、2023年獲全國大學生選美大賽亞軍、2020年日本千葉縣小姐代表前17名。

    不過，「Nako」瘦下來後並不像土屋太鳳，瘦下來後五官精緻的她，留起一頭俐落短髮，走出自己的風格。她在IG簡介也寫道，「努力可以改變人生！」不少網友看了她的前後對比照片直呼，「根本判若兩人」。

    nako狠狠甩肉25公斤，現況曝光。（取自IG nakodayon）

    nako狠狠甩肉25公斤，現況曝光。（取自IG nakodayon）

    瘦下來後五官精緻的她，留起一頭俐落短髮，走出自己的風格。（取自IG nakodayon）

    瘦下來後五官精緻的她，留起一頭俐落短髮，走出自己的風格。（取自IG nakodayon）

