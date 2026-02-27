移居澳洲？ 前紐西蘭女總理被爆雪梨看房

2018年，時任紐西蘭總理阿爾登（右）抱著剛出生的女兒，偕同丈夫蓋福德公開亮相。（法新社檔案照）

紐西蘭前總理阿爾登（Jacinda Ardern）在2023年初閃電辭職後，動向受到矚目。英國《衛報》26日獨家披露，阿爾登與家人已從美國遷至澳洲，甚至有傳言稱她正在雪梨物色買房。

阿爾登在2023年1月無預警宣布辭去紐西蘭總理職位，表示自己「已經沒有足夠的精力」繼續領導國家。她的發言人透露，阿爾登和家人「已經旅行好幾年」，「目前他們以澳洲為家，在那裡工作，而且這樣一來，他們也有更多時間回紐西蘭」。該發言人未詳細說明阿爾登一家何時抵達澳洲，也沒有說明他們從事什麼工作，但指出前領袖卸任後在海外生活一段時間並不罕見。

此前，澳洲媒體報導，阿爾登及丈夫蓋福德（Clarke Gayford）及7歲女兒妮芙（Neve）在雪梨北部海灘參觀房屋，引發外界對她考慮移居澳洲的猜測。

由於經濟疲軟、生活成本高昂和失業率居高不下，紐西蘭正面臨破紀錄的公民外流，因此，「前第一家庭」移居澳洲可能會在紐西蘭引發爭議。據了解，超過60％的紐國公民移居澳洲，因為澳洲平均週收入更高，且紐國公民享有工作和居留權。

2017年，37歲的阿爾登成為全球最年輕的在任女性國家領袖，並創造歷史，成為第二位在任期間生育的女性。在接下來的6年裡，她的總理生涯被一系列國內和國際危機定義，在西方主要大國紛紛右傾之際，阿爾登的政治風格使她成為全球左翼的偶像。

在任期末期，阿爾登在國內的政治遺產變得愈發複雜，因未能兌現解決住房危機和確實減少碳排放的承諾而飽受批評。隨著疫情的持續蔓延，反疫苗和反強制措施團體出現，也引發暴力抗議，並對阿爾登發出威脅性言論。

卸任後，阿爾登在美國哈佛大學擔任研究員，繼續推進旨在打擊網路極端主義的計畫，並加入由英國威廉王子設立的全球最負盛名環境獎項「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）理事會。

