美副總統范斯：美軍若襲伊朗 絕不會陷入持久戰

根據「華盛頓郵報」專訪內容，美國副總統范斯今天指出，對於總統川普考慮對伊朗發動攻擊一事，他認為即便成真，也「絕不可能」在中東地區演變為持久戰。

法新社報導，范斯（JD Vance）告訴華盛頓郵報（The Washington Post）：「（有些人）認為我們會在中東地區陷入看不見盡頭的長期戰爭，這種情況絕不會發生。」

有人批評，如果川普（Donald Trump）下令空襲伊朗，華府恐深陷這個動盪地區的軍事泥淖中。面對這樣的說法，范斯予以駁斥。

出身美軍陸戰隊的范斯曾參與伊拉克戰爭，他說：「我認為我們都傾向外交解決方案，但（如何解決的）關鍵仍取決於伊朗的言行。」

美國新聞網站Axios報導，根據一位美國官員及一名知情消息人士，美軍中央司令部（CENTCOM）司令、海軍上將古柏（Brad Cooper）今天向川普彙報了向伊朗採取軍事行動的各種選項。他也是美軍在中東地區最高指揮官。

同時，川普政府今天在瑞士日內瓦完成第3輪美伊會談，雙方雖取得進展，但協商仍未見突破。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，這輪談判是迄今「最激烈」的一次。

阿曼外長阿布塞迪（Sayyid Badr Albusaidi）指出，美伊雙方預計近期重啟談判，下週將在維也納舉行技術層級討論。（編譯：洪培英）1150227

