中國要用ChatGPT抹黑高市早苗 木原稔：採取對策刻不容緩

美國OpenAI指出，中國當局相關人士曾要求ChatGPT協助，規劃削弱日本首相高市早苗聲譽的輿論操作。（法新社）

美國OpenAI指出，中國當局相關人士曾要求ChatGPT協助，規劃削弱日本首相高市早苗聲譽的輿論操作。日本政府發言人木原稔今天在例行記者會上表示，這是安全保障上的威脅，且危及民主主義的根本，對策刻不容緩。

美國OpenAI於25日發布報告指出，中國當局相關人士在去年10月中旬，曾向ChatGPT尋求建議，希望規劃一套削弱高市早苗聲譽的輿論操作，其內容包括放大關於高市早苗的負面貼文、批評高市早苗對外國移民的立場，以及透過偽裝成外籍居民的假帳號向日本政治人物投訴等，並詢問具體操作手法。

不過，這些要求被OpenAI ChatGPT拒絕，OpenAI亦已停用相關帳號。

報告中並指出，中國當局的影響操作目標不僅限於國內，還涵蓋世界各國反體制人士與領袖，「至少動用數百名人員及數千個假帳號」進行相關活動。該公司並指出，這是一項旨在貶損被視為對立人物聲譽的組織性策略，提醒外界注意。

木原表示，外國影響操作「在各國皆有發生」，此類情況對日本而言是安全保障上的威脅，也會危及選舉制度與自由報導等民主主義的根本，因此對策刻不容緩。

事實上，日本經濟新聞和讀賣新聞在眾院大選後，也接連披露疑似中國相關勢力在大選期間透過社群平台展開影響輿論行動，引發日本政界與安全保障界高度關注。

日經報導指出，在眾院大選期間，約400個與中國有關的帳號在社群平台上進行協同行動，集中批評高市早苗及其安全保障與對中政策。這些帳號多以日文發文，但內容出現翻譯痕跡、語法不自然等特徵，並大量轉發彼此貼文，形成「放大效應」。

讀賣則引用網路輿情分析公司調查指出，自今年1月中旬，也就是眾院大選公告前一週起，約3000個帳號組成的網路群體，開始協同發布批評日本政府與高市首相的訊息。貼文內容涵蓋「舊統一教會」、「軍備擴張」、「年輕世代負擔加重」等論點，並搭配中國媒體圖片或疑似生成式AI影像。內容同樣出現簡體中文字和不自然的日語等。

