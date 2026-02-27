大烏龍！五角大廈動用「高能雷射」擊落國土安全部無人機

美國軍方當地時間26日於德州埃爾帕索（El Paso）附近的邊境小鎮，動用「高能雷射」擊落了一架隸屬於國土安全部（DHS）的無人機。圖為埃爾帕索。（路透）

美國軍方當地時間26日於德州埃爾帕索（El Paso）附近的邊境小鎮，動用「高能雷射」擊落了一架隸屬於國土安全部（DHS）的無人機，此舉迫使聯邦航空總署（FAA）緊急關閉周邊領空。

根據《路透》報導，美國國防部、聯邦航空總署（FAA）以及海關暨邊境保護局（CBP）發表聯合聲明表示，軍方動用了「反無人機系統，排除一架在軍事領空內活動、看似具威脅性的無人載具」。聲明強調，該起事件「發生在遠離人口稠密的地區，且附近並無民航機。各部會將持續加強合作與溝通，以防止此類事件再次發生」。

針對此次擊落事件，眾議院交通及國土安全委員會的民主黨資深眾議員拉森（Rick Larsen）、湯普森（Bennie Thompson）及席卡森（Andre Carson）發表聲明，嚴厲批評各部會間缺乏協調。議員們表示，數個月前就曾警告白宮，若迴避跨黨派關於「培訓反無人機操作員及解決協調問題」的提議將是「短視近利」的作法，並直指：「現在我們看到了無能導致的結果」。

綜合外媒報導，這次事件與本月初同樣發生在埃爾帕索附近的另一起事件極其相似。當時，美國海關暨邊境保護局官員使用從軍方借調的同類雷射技術打擊毒品走私，卻誤將一顆金屬氣球當作無人機開火攻擊，導致 FAA 短暫關閉領空。

一名五角大廈官員在匿名受訪時指出，初步調查報告顯示，美國海關暨邊境保護局CBP 在該區域發射無人機時並未通報國防部，因此對軍方而言，這是一架身分不明的無人機。

在兩起案件中，雷射的使用均未獲得FAA批准，許多航空安全專家認為這已違反法律。最新的擊落行動引發民主黨國會議員的高度警覺，也讓政府各強力部門在敏感領空使用雷射時，顯然存在的溝通斷層受到更嚴密的審視。

