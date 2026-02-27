紐西蘭放寬投資移民門檻 美國富豪湧入

美國富豪為尋求投資機會，並逃離國內政治紛擾，近年不少人前往紐西蘭發展。（法新社）

紐西蘭地理位置遠離世界其他地區，曾在2018年成為科技億萬富翁的熱門移居地，一度被戲稱「末日避難所」。隨著該國蓬勃發展的創業環境及「活躍投資者+」（Active Investor Plus）簽證計畫放寬，如今吸引更多美國創投家、企業家和投資顧問移居。

《華爾街日報》26日報導，根據紐西蘭商業、創新和就業部統計，2018年至2025年間，獲准成為紐西蘭居民的美國公民人數增加37％。在2025年4月生效的新「活躍投資者+」簽證的573份申請中，美國人就佔40％。

「活躍投資者+」簽證計畫規定，投資約290萬美元（逾9081萬台幣）的外國人可以立即購買一套價值超過290萬美元的房產，而無需成為紐西蘭稅務居民。此簽證授予終身永久居留權，如果申請人在3年投資期內至少在紐居住21天（此前為117天），且最低投資額為300萬至600萬美元（約9300萬至1.87億台幣），即可攜帶伴侶和子女一同前往。

最新規定與紐西蘭2018年禁止大多數外國投資者購屋的規定截然相反，也使紐西蘭與澳洲形成鮮明對比。澳洲於2025年實施一項為期2年的禁令，禁止外國人購買二手房屋。

紐西蘭房地產經紀人、投資管理及簽證諮詢公司Greener Pastures New Zealand的曼尼克斯－奧皮（Mischa Mannix-Opie）表示，他們接到大量美國人的諮詢電話，吸引人們移居紐西蘭的是生活方式、政治穩定和安全，能夠買房更是錦上添花」。

原本居住在美國聖地牙哥的大衛和凱瑟琳伯內特（David and Katherine Burnett）夫婦，丈夫看到投資紐西蘭科技新創的商機，妻子則擔憂美國的槍枝暴力問題，因此想生活在一個美麗、乾淨、英語普及、擁有優質學校且政治氛圍不那麼分裂的地方

去年3月，伯內特夫婦斥資約300萬美元，在奧克蘭北岸清澈湛藍的海邊買下一棟建於1920年代的別墅。47歲的大衛創立一家名為Ecliptic VC的成長基金，已投資4家當地公司。41歲的凱瑟琳正在籌備一個播客（podcast）節目。

兩人正在申請成為紐西蘭永久居民，這意味著他們可以享受政府提供的醫療保健，且很快就能擁有投票權。他們的11歲及9歲孩子可以光著腳去上學，也可以獨自騎自行車穿越城鎮。大衛表示：「感覺這裡才是長遠發展的理想之地」，同時也主張保留在聖地牙哥的房子，但凱瑟琳拒絕，直言「我們根本沒想過要回去」。

來自明尼蘇達州的道格．帕克和日本妻子、美智子．帕克（Doug and Michiko Parker），在2022年獲得紐西蘭投資簽證前一直居住在新加坡。50歲的道格是科技投資者，選擇紐西蘭的部分原因是創業文化。他表示，在矽谷，創業家很難與創投和投資者會面，但在紐西蘭，每個人都樂於一起喝咖啡。

2023年，帕克夫婦斥資約570萬美元（逾1.78億台幣）在奧克蘭郊區卡斯特灣的海邊懸崖上購置一套4房房屋，並把兩個女兒送入當地學校就讀，現已成為紐西蘭永久居民。他們在明尼阿波利斯和東京仍擁有房產，但他們把紐西蘭視為自己的家。

