太恐怖！太平間偷拍500張女性裸體照 日本52歲警官被開除

日本警視廳爆出駭人聽聞的官警醜聞！一名任職於東京足立區綾瀨警察署警務課的52歲巡查部長，因涉嫌利用職務之便，偷拍太平間的「女性遺體照片」回家珍藏，且還曾在火車站偷拍女高中生裙底照、並收藏兒童情色影像。東京警視廳27日正式依竊盜、違反《兒童色情禁止法》等罪嫌將其函送法辦，並予以開除處分。

綜合《NHK》、《讀賣新聞》報導，這名變態員警的惡行曝光始於去年9月。當時他在埼玉市車站內，將手機伸入一名高中女生的裙底進行偷拍，遭警方當場以現行犯逮捕。原以為只是單純的偷拍案，沒想到檢警搜查其住家硬碟後，竟發現內藏驚人的「死者影像庫」。

調查發現，該員早前在其他警署擔任鑑識人員期間，用他的智慧型手機拍攝了約20名女性的非正常死亡的遺體照片約500張，這些女性遺體當時在他所工作的警察局的太平間接受法醫鑑定。他甚至還在辦公室將其中數十張遺體照「列印成紙本」直接偷走，行徑令人髮指。

除了褻瀆死者，警方還在該名員警家中搜出大量從網路下載的兒童色情影片與照片。面對訊問，該名巡查部長坦承所有犯行，並供稱這一切「都是為了滿足自己的性慾」。

警視廳表示，雖然目前初步確認這批遺體照片及搜查資料尚未流向網路，並已強制要求該員全數刪除，但身為人民保姆卻知法犯法、褻瀆亡者，已嚴重踐踏警察信譽。

