說真話好慘！極客灣實測揭中國手機「作弊」被封殺 連YT都下架

知名中國科技評測影音頻道「極客灣 Geekerwan」日前推出新影片，節目自掏腰包購入44支手機測試遊戲性能，結果除了蘋果iPhone之外，幾乎所有主流中國手機品牌都在「作弊」。影片一出引發熱議，但沒多久，該頻道在中國影音平台發布的影片就遭下架，在YouTube頻道上發表的影片，則湧入中國網友留言「朝聖」。然而，目前連YouTube上的影片也已經下架轉為「私人」，目前無法觀看。

「極客灣 Geekerwan」實測影片揭露中國手機品牌廠商提供優質「媒體機」供媒體評測，與一般消費者購入的手機性能存在差距。然而，在B站等平台上架的影片，不到一週就被刪除。針對網友疑惑為何影片被下架，「極客灣 Geekerwan」創作者「飄哥」直播時，也表示：「我們也不知道為什麼，這個我們也不懂......也不明白為什麼」，只能說暫時可能也要安靜安靜。

他也表示，不用猜測是哪家廠商發律師函，而是「不可抗力」，只能說且看且珍惜。他直言說真話的成本比較高，所以以後也不好說會怎樣，做出來就發，發不出來就算了，苦笑說乾脆以後做吃播、料理影片好了。

該影片之前尚能在「極客灣 Geekerwan」的YouTube頻道觀看，下方留言區有大量網友留言打氣，有人建議頻道乾脆全部搬家到YouTube，也有人諷刺中國，表示：「下架的視頻（影片）才是官方認證的視頻」。此外，也有大量網友使用留言「打賞」功能支持，其中不乏數千至破萬元的高額「抖內」。當時留言區有近萬則評論，討論相當熱烈。

不過，近日卻發現，原先YouTube頻道上的影片，目前也已經下架轉為私人影片，無法觀看。消息一出引發猜測，有網友認為，可能是廠商甚至「其他勢力」出手，「極客灣 Geekerwan」在巨大壓力之下自行下架影片，也有網友認為，「極客灣 Geekerwan」害怕被盯上，決定先沉默「避風頭」。

