為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    說真話好慘！極客灣實測揭中國手機「作弊」被封殺 連YT都下架

    2026/02/27 14:47 即時新聞／綜合報導
    知名中國科技評測影音頻道「極客灣 Geekerwan」日前推出新影片，節目自掏腰包購入44支手機測試遊戲性能，發現幾乎所有主流中國手機品牌都在「作弊」。影片發出不到一週，就遭無預警下架。（取自「極客灣 Geekerwan」YT頻道）

    知名中國科技評測影音頻道「極客灣 Geekerwan」日前推出新影片，節目自掏腰包購入44支手機測試遊戲性能，發現幾乎所有主流中國手機品牌都在「作弊」。影片發出不到一週，就遭無預警下架。（取自「極客灣 Geekerwan」YT頻道）

    知名中國科技評測影音頻道「極客灣 Geekerwan」日前推出新影片，節目自掏腰包購入44支手機測試遊戲性能，結果除了蘋果iPhone之外，幾乎所有主流中國手機品牌都在「作弊」。影片一出引發熱議，但沒多久，該頻道在中國影音平台發布的影片就遭下架，在YouTube頻道上發表的影片，則湧入中國網友留言「朝聖」。然而，目前連YouTube上的影片也已經下架轉為「私人」，目前無法觀看。

    相關新聞請見：中國實測44支手機「除了iPhone全作弊」！ 影片秒遭封殺 中網湧YT朝聖

    「極客灣 Geekerwan」實測影片揭露中國手機品牌廠商提供優質「媒體機」供媒體評測，與一般消費者購入的手機性能存在差距。然而，在B站等平台上架的影片，不到一週就被刪除。針對網友疑惑為何影片被下架，「極客灣 Geekerwan」創作者「飄哥」直播時，也表示：「我們也不知道為什麼，這個我們也不懂......也不明白為什麼」，只能說暫時可能也要安靜安靜。

    他也表示，不用猜測是哪家廠商發律師函，而是「不可抗力」，只能說且看且珍惜。他直言說真話的成本比較高，所以以後也不好說會怎樣，做出來就發，發不出來就算了，苦笑說乾脆以後做吃播、料理影片好了。

    該影片之前尚能在「極客灣 Geekerwan」的YouTube頻道觀看，下方留言區有大量網友留言打氣，有人建議頻道乾脆全部搬家到YouTube，也有人諷刺中國，表示：「下架的視頻（影片）才是官方認證的視頻」。此外，也有大量網友使用留言「打賞」功能支持，其中不乏數千至破萬元的高額「抖內」。當時留言區有近萬則評論，討論相當熱烈。

    不過，近日卻發現，原先YouTube頻道上的影片，目前也已經下架轉為私人影片，無法觀看。消息一出引發猜測，有網友認為，可能是廠商甚至「其他勢力」出手，「極客灣 Geekerwan」在巨大壓力之下自行下架影片，也有網友認為，「極客灣 Geekerwan」害怕被盯上，決定先沉默「避風頭」。

    該影片已經下架轉為私人。（取自「極客灣 Geekerwan」YT頻道）

    該影片已經下架轉為私人。（取自「極客灣 Geekerwan」YT頻道）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播