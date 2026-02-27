巴基斯坦狂轟阿富汗 巴防長稱衝突為「公開戰爭」

巴基斯坦襲擊阿富汗喀布爾。（路透）

巴基斯坦和阿富汗兩國官員今（27）日表示，巴基斯坦連夜轟炸阿富汗主要城市及塔利班政府目標。巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）強調，這場衝突為「公開戰爭」（open war）。

根據《路透》報導，巴基斯坦安全部門消息人士指出，這次空襲包括對邊境沿線多個區域的塔利班哨所、總部和彈藥庫進行空襲和地面打擊。

巴基斯坦政府發言人扎伊迪（Mosharraf Zaidi）聲稱，此次行動是對「阿富汗無端襲擊」的回應。塔利班26日對巴基斯坦軍事設施發動襲擊，隨後邊境地區爆發衝突。

扎伊迪說，攻勢導致阿富汗133名塔利班武裝分子被打死，200多人受傷，27個據點被摧毀，9個據點被攻佔。

阿西夫更直言「我們的耐心已耗盡。現在，我們和你們之間已爆發了公開戰爭。」

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，巴基斯坦軍隊對喀布爾、坎大哈和帕克蒂亞（Paktia）都進行了空襲，巴基斯坦55名士兵被打死，19個據點被佔領。

《路透》強調，因巴基斯坦和阿富汗雙方公布傷亡人數有巨大差異，所以尚無法確認真偽。

