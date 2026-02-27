台灣女童澀谷被撞！日本刑事律師曝「撞人女」下場慘了

台灣女童被惡意撞飛，引發社群討論。（取自X）

台灣一名媽媽近日帶女兒到日本旅遊，在知名地標澀谷十字路口拍照時，女兒遭一名女子惡意撞飛，影片曝光後在台日社群引起熱議。對此，日本法律專家指出，該名女子的行為已觸犯日本法律，若造成受傷，最高恐面臨15年拘禁刑或 50 萬日圓（約新台幣10萬元）罰金。

根據《Yahoo! Japan》報導，從瘋傳的影片可見，該名女子惡意以手肘頂向女童背部導致其跌倒；且在撞倒女童前，該女子已一路對其他男性及小孩進行衝撞。日本網友紛紛譴責：「這明顯是暴力行為」、「對小孩做出這種事太危險了」。

精通刑事案件的律師冨本和男分析，該行為可能構成「暴行罪」或「傷害罪」。即使被害者未受傷，只要對他人身體行使物理攻擊（有形力），即成立「暴行罪」，最重可處 2 年以下拘禁刑或30萬日圓（約新台幣6萬元罰金；若導致被害者受傷（如瘀青、擦傷），則升格為「傷害罪」，罰則大幅加重至15年以下拘禁刑或50萬日圓以下罰金。

針對部分網友討論女童是否「妨礙通行」，或是女子因「人潮擁擠」才不慎撞上的辯解，冨本律師指出，要成立「正當防衛」必須符合針對緊急侵害且「不得不為之」的要件。然而影片顯示該女子是主動、積極地衝撞路人，顯然缺乏「急迫性」與「必要性」，因此「正當防衛」或「緊急避難」的主張在法律上極難成立。

