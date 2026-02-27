為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗明確表態 反對修改皇位男性繼承制度

    2026/02/27 12:01 編譯謝宜哲／綜合報導
    日本首相高市早苗今（27）日在國會表示，她反對修改皇室由男性繼承的規則。（路透）

    日本首相高市早苗今（27）日在國會表示，她反對修改皇室由男性繼承的規則。（路透）

    日本首相高市早苗今（27）日在國會表示，她反對修改皇室由男性繼承的規則。這是自本月自民黨贏得壓倒性選舉勝利後，她就皇室繼承問題所做出的最明確表態。

    根據《法新社》報導，高市早苗曾和專家小組討論皇室繼承問題，並在2021年得出結論，即將繼承資格限制在皇室血統的男性後裔是合適的。高市早苗27日說「政府和我自己都尊重這份報告。」

    高市早苗之前就警告，修改皇室繼承規則雖可能涉及到「收養」新成員，但改變規則本身仍是「緊迫問題」。她在去年某次政策演講中強調，希望深入探討如何確保穩定的皇位繼承，並為修訂《皇室典範》鋪路。

    值得注意的是，雖日本傳統規定只有男性才能繼承皇位，但民調顯示大眾對女性繼承皇位支持率很高。

    德仁天皇的女兒愛子公主因規定而被排除在皇位繼承人之外。日本政府1個關鍵小組2005年建議皇位傳給長子，無論其性別為何，似乎為天皇女兒登上皇位鋪平道路，但次年天皇侄子悠仁親王的出生平息了爭論。

    另外日本政府任命的1個專家小組2021年建議，政府考慮允許皇室「收養」新的男性成員，即可以重新納入皇室遠房親屬。但目前尚不清楚這些男性是否願意放棄事業和自由來延續皇室血統。

