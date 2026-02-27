不忍了！日媒龍頭《讀賣新聞》社論重砲開轟中國、習近平

中日關係持續緊張。（美聯社）

日本發行量最大、深具社會影響力的保守派報紙《讀賣新聞》今日發表社論，針對中國近期對日實施的「軍民兩用」產品禁運措施展開猛烈抨擊。社論直指，北京當局企圖透過「經濟威脅」打壓日本，結果反而適得其反，激起日本全民警戒，成為高市早苗首相推動國防現代化、強化安保政策的「最強助攻」。

社論還批評，中國習近平政權喜歡使用「新型軍國主義」一詞批評日本，但種種舉措顯示，他們自己才是戰後秩序的破壞者。

請繼續往下閱讀...

《讀賣新聞》指出，中國政府日前針對日本20家企業與團體，實施了軍民兩用（Dual-use）產品的出口禁令。自去年11月高市首相在國會針對「台灣有事」的答辯發言後，中國便持續進行經濟威脅，例如呼籲其國民節制赴日旅遊等，而此次更是進一步強化了對抗措施。此次對象以防衛及航空航太相關企業為中心。針對禁運措施，中國商務部發言人發表談話稱：「目的是為了抑制日本的再軍備化與核武野心。」

《讀賣新聞》使用非常強烈的字眼表示，這簡直是「荒謬絕倫」（的外れも甚だしい）。雖然中方似乎是在牽制高市政權推動的防衛預算增額、以及提前修訂《安全保障三文件》等動作，「但促使日本做出這些應對的不正是中國自身的行為嗎？」

中國在台灣周邊反覆進行大規模軍事演習。去年12月，中國軍機甚至對自衛隊飛機進行雷達照射。面對中國的威壓，日本國內認為「應強化防衛力」的輿論正不斷增強。

在先前的眾議院選舉中，自民黨獲得壓倒性勝利，其中一個原因據信就是高市首相堅持不撤回中國所要求的答辯內容，這種姿態獲得了民眾的好感。中國對高市政權的壓力完全適得其反。

社論指出，習近平政權最近使用「新型軍國主義」一詞，強化國際宣傳戰，將日本定位為「戰後國際秩序的挑戰者」。然而，習政權一方面自詡為自由貿易的擁護者，另一方面卻將經濟當作武器，恐嚇不順其意的對象，《讀賣新聞》直言：「中國難逃『破壞戰後秩序者正是中國自己』的指責。」

此外，經濟威脅也違反了中國所重視的世界貿易組織（WTO）精神。日本政府針對此次措施，理所當然向中國提出強烈抗議並要求撤回。有鑒於中國過去曾以稀土禁運等手段對日施壓的經驗，日本企業早已超前部署，建立戰略儲備庫存，此次措施的影響在短期內預計是有限的。

但是，社論提醒，中國的脅迫在短期內仍會持續的可能性極高。日本應與七大工業國組織（G7）及澳洲等志同道合的國家合作，加速供應鏈的多角化。向國際社會廣泛傳遞日本立場，以對抗中國的宣傳戰，也是不可或缺的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法