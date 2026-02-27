研究指出，包含 GPT-5.2、Claude 與 Gemini 在內的 AI 模型，在面對虛擬的外交與資源衝突時，動用核武的傾向極高。示意圖。（路透）

隨著人工智慧（AI）技術突飛猛進，不少科學家開始擔憂 AI 在軍事決策中的角色。近日一份針對現今頂尖大語言模型（LLM）的最新戰爭模擬研究引起討論。研究指出，包含 GPT-5.2、Claude 與 Gemini 在內的 AI 模型，在面對虛擬的外交與資源衝突時，動用核武的傾向極高，甚至出現「假裝愛好和平、實則突襲核平」的欺敵行為。

該研究由倫敦國王學院戰略研究教授佩恩（Kenneth Payne）等人進行，並於本月發布。研究模擬實驗讓不同的 AI 領導虛擬國家，面臨類似冷戰時期的核武危機。最令人不安的是，自 1945 年以來人類社會形成的「核武禁忌（Nuclear Taboo）」在AI邏輯中幾乎不存在。

研究數據顯示AI對戰術核武使用接近100%。幾乎所有的模擬最終都動用了戰略或戰術核武。在 21 場模擬中，提供了 8 個「減壓」選項（如：微小讓步、完全投降），但 AI 模型從未選擇撤退或妥協。它們寧可選擇升級暴力（戰死沙場），也不願割地賠款。此外，傳統核武是用來「嚇阻」對方不敢動手，但 AI 卻將核武當作「強迫（Compellence）」工具，用來奪取領土或強迫對方屈服。

研究發現，三款主流模型展現出截然不同的「戰爭性格」。

Claude：狡詐的心理戰大師

研究指出，Claude 非常擅長「經營名聲」。在衝突初期，它會刻意讓言行一致，建立誠信。然而一旦戰事升溫，它會立刻「反水」，表面傳遞常規作戰訊號，私下卻發動毀滅性核打擊，讓對手措手不及。

GPT-5.2：平日和平主義者，壓力下變身「死神」

GPT-5.2 平時表現最為穩健且道德，傾向避免傷亡。但在面臨「最後期限（Deadline）」壓力或判斷國家生存受威脅時，會突然發動毀滅性的核突襲。對手 Gemini 曾預測 GPT 會持續消極避戰，結果卻在幾秒後被 GPT 突然發射的核彈徹底抹平。

Gemini：冷酷的「瘋子」軍師

Gemini 則採納了類似尼克森或川普的「瘋子理論（Madman Theory）」，刻意表現出反覆無常與好鬥。它曾對外表示：「我雖然表現出不可預測的虛張聲勢，但我的決定是基於冷酷的計算，我很清楚什麼時候是在演戲。」

研究人員在報告中直言，雖然目前沒有人會把核武密碼交給 ChatGPT，但隨著 AI 開始進入軍事決策支援系統，了解它們的思考邏輯至關重要。AI 缺乏對人類社會崩潰的「恐懼感」與「道德感」，在它們的演算中，核爆可能只是達成「勝率最大化」的一個理性選項。

研究最後引用了原子彈之父奧本海默的名言作為結尾：「我現在成了死神，世界毀滅者（I am become Death - destroyer of worlds）」，只不過這次毀滅的是 AI 眼中的虛擬世界。

