強力援助！烏克蘭獲IMF提供81億美元貸款 首波15億美元將到位

國際貨幣基金組織表示，將向烏克蘭提供81億美元的貸款協議。烏克蘭總理斯維里登科稱，首批資金將用於彌補預算赤字並支持經濟穩定。（法新社）

國際貨幣基金組織（IMF）26日表示，其執行董事會已批准向烏克蘭提供81億美元（約台幣2536億元）的貸款協議，其中約15億美元（約台幣469億元）將立即到位。

根據《法新社》報導，這項為期48個月的安排取代先前貸款機制，預計將支持烏克蘭當局努力維持經濟穩定。

請繼續往下閱讀...

國際貨幣基金組織指出，烏克蘭當局新計劃的總體目標是繼續鞏固經濟和金融穩定，恢復債務可持續性，並推進有助於戰後復甦和支持烏克蘭加入歐盟的改革。

國際貨幣基金組織總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在1份聲明中補充，

烏克蘭及其人民以非凡的韌性，挺過長達4年多的俄烏衝突。

烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）在臉書上聲稱，首批資金將用於彌補預算赤字並支持經濟穩定。

斯維里登科說「對我們而言，在能源部門遭受系統性攻擊的背景下，烏克蘭能夠獲得來自夥伴的國際金融支持，以及維持國家穩定運轉的資源，這一點至關重要。」

值得注意的是，自俄烏戰爭爆發後國際貨幣基金組織已向烏克蘭提供了超過100億美元（約台幣3131億元）的援助，且這不包括26日新增的81億美元援助計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法