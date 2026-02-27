為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    共軍海陸空主帥遭罷免人大代表 張又俠案可能仍在查

    2026/02/27 10:45 中央社
    中國全國人大常委會會議昨天公告19名全國人大代表資格遭罷免，包括9名共軍將領，涵蓋海陸空軍主帥。一月下旬落馬的前中央軍委副主席張又俠（前）和軍委委員劉振立（二排左2）未出現在名單內，分析指調查可能還未完成，又或是內部對此案處理尚未有共識。（法新社資料照）

    中國全國人大常委會會議昨天公告19名全國人大代表資格遭罷免，包括9名共軍將領，涵蓋海陸空軍主帥。一月下旬落馬的前中央軍委副主席張又俠（前）和軍委委員劉振立（二排左2）未出現在名單內，分析指調查可能還未完成，又或是內部對此案處理尚未有共識。（法新社資料照）

    中國全國人大常委會會議昨天公告19名全國人大代表資格遭罷免，包括9名共軍將領，涵蓋海陸空軍主帥。一月下旬落馬的前中央軍委副主席張又俠和軍委委員劉振立未出現在名單內，分析指調查可能還未完成，又或是內部對此案處理尚未有共識。

    中國官媒新華社報導，14屆中國全國人大常委會第21次會議26日在北京閉幕，會議並通過罷免19人的全國人大代表資格，包括9名共軍將領，其中5人為上將，另有1名中將、3名少將。

    被罷免全國人大委員代表的5名上將涵蓋共軍陸海空三軍主帥，包括：前海軍司令沈金龍、前海軍政委秦生祥、前空軍政委于忠福、前陸軍司令李橋銘、前信息支援部隊政委李偉。

    據不完全統計，在最近兩年多的時間，已約有36名共軍全國人大代表被罷免，包括16名上將。據中國全國人大官網代表名單，共軍人大代表目前為243人。

    今年1月24日，軍委副主席張又俠及軍委委員劉振立官宣被查，但他倆暫未出現在此次罷免名單中。

    新加坡聯合早報引述政治大學政治系、東亞所特聘教授寇健文說，主要是涉及張又俠和劉振立的案子未查完，更不存在翻案可能。他說，以前中央軍委委員苗華為例，從接受調查到最后被罷免人大代表資格，也持續了大半年。

    不過，開南大學人文社會學院教授張執中評估，解放軍內部可能對張又俠案的處理還未達成共識。

    據報導，昨天被罷免代表資格的還有前內蒙古書記孫紹騁、前江蘇省台辦主任練月琴、前江西南昌市政協主席肖玉文、前重慶市委宣傳部常務副部長曹清堯、前重慶市政協秘書長藍慶華、前四川成都市長王鳳朝、前成都市人大常委會主任包惠、綿陽市長李雲、前雲南省麗江市長李剛以及新疆維吾爾自治區前常務副主席陳偉俊。

