涉台言論曾惹議！江蘇台辦主任練月琴遭罷免全國人大代表

中國江蘇省前台辦主任練月琴消失逾4個月後，26日正式被罷免中國全國人大代表。（圖擷自網路）

新加坡媒體報導，涉台言論曾惹議的中國江蘇省前台辦主任練月琴，簡歷無預警被官方撤下、消失逾4個月後，26日公告被罷免全國人大代表，去向持續成謎。練月琴2024年曾以「情緒會冷靜」評論金門快艇案，遭中國網友批評。

新加坡聯合早報報導，中國全國「兩會」（人大、政協年會）下週召開，全國人大常委會26日公告，罷免19人的全國人大代表資格，除了備受關注的9名解放軍代表，也包括去年底在任上被官方撤下簡歷、已消失在公眾視野逾4個月的練月琴。

請繼續往下閱讀...

本次被罷免全國人大代表的10名文職官員中，中共內蒙古自治區黨委原書記孫紹騁、江西南昌市政協原主席肖玉文、重慶市委宣傳部原常務副部長曹清堯等9人，日前已陸續官宣落馬，練月琴是截至目前唯一1名去向不明的官員。

練月琴最後一次出席公開活動，是去年10月16日至18日在江蘇淮安市舉辦的第19屆台商論壇。隨後於去年11月，江蘇省台辦官網的主任一欄一度呈現空缺狀態，不再顯示練月琴的名字。她的履歷、歷史活動報告都被撤下，3名副主任孫繼兵、封誌成、郭玉振的資訊則仍正常顯示。

去年12月24日，江蘇省台辦官網突然更新領導層訊息，顯示江蘇省委副秘書長仲紅岩擔任省台辦主任。據悉，去年12月15日在江蘇南京舉行的兩岸企業家峰會上，仲紅岩即首度以江蘇省台辦主任的身分亮相。

現年54歲的練月琴是江蘇金壇人，曾是共青團江蘇省委首位1970年後出生的書記。此後，練月琴歷任中共淮安市委副書記、江蘇省委統戰部副部長和江蘇省社會主義學院黨組書記、副院長等職。2018年3月，練月琴出任江蘇省委台辦、省政府台辦主任。

2024年3月，練月琴在北京參加人大會議期間，被台灣媒體問及金門快艇案是否影響兩岸民眾交流時，她回應稱，「情緒可能會存在一段時間，但是我想，經歷一段時間之後，大家都會冷靜地思考」。言論當時引起中國網民關注與不滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法