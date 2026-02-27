為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    並非完勝？美伊戰爭風險升高 美聯社：伊朗劣勢但仍能傷美

    2026/02/27 10:35 編譯謝宜哲／綜合報導
    《美聯社》表示，若美伊爆發戰爭，伊朗仍有能力做到傷害美國。圖為伊朗飛彈。（歐新社）

    美國和伊朗26日在瑞士日內瓦就伊朗核計畫展開談判，但最終未能達成協議，同時美國已在中東地區集結龐大軍事力量。對此《美聯社》表示，若美伊爆發戰爭，伊朗將處於劣勢，但伊朗仍有能力傷害美國。

    根據《美聯社》報導，軍事能力遠不及美國，但仍能傷害美國及其盟友，若存亡真受到威脅，伊朗可能會相信必須對美國和其盟友發動攻擊。

    雖然伊朗去年6月因以色列打擊而損失慘重，但以色列估計它仍擁有數百枚能夠攻擊以國的飛彈。伊朗也擁有數量更龐大的短程飛彈庫，能夠打擊美國在海灣國家的基地和近海美軍。

    伊朗最高領袖哈米尼警告，伊朗有能力擊沉美國軍艦。伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（ Amir Saeid Iravani）也說，若該國遭到攻擊，中東地區敵對勢力所有基地、設施和資產都將成為合法打擊目標。」

    以色列國家安全研究所的伊朗問題專家西特里諾維奇（Danny Citrinowicz）聲稱，

    伊朗的短程飛彈庫基本上不受以色列打擊影響，這可能使伊朗更傾向於對駐紮在卡達、約旦、沙烏地阿拉伯等地的數萬名美軍進行報復。

    大西洋理事會伊朗戰略項目負責人斯旺森（Nate Swanson）也說，伊朗或許實力較弱，但它仍然有辦法給美國造成真正的打擊，且比以往更有動力這麼做。

    斯旺森表示，美國行動令伊朗官員認為要給美國總統川普教訓，否則將永遠處於危險之中。

    《美聯社》表示，若美伊爆發戰爭，伊朗仍有能力做到傷害美國。圖為伊朗最高領袖哈米尼。（歐新社）

