美伊核談判無結果 中東地區戰爭威脅加劇

白宮正在考慮對伊朗採取軍事行動，若戰爭爆發將對整個中東地區造成強烈衝擊。圖為被美國派往中東地區的「福特號」航空母艦。（擷自美國海軍官網）

美國和伊朗26日在瑞士日內瓦就伊朗核計畫展開談判，但最終未能達成協議。同時白宮正在考慮對伊朗採取軍事行動，若戰爭爆發將強烈衝擊整個中東地區。

根據《衛報》報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）稱談判取得良好進展，身為調解方的阿曼預測雙方將於下週在維也納舉行技術層面的談判。但目前尚無證據顯示，雙方在伊朗濃縮鈾的權利及其高濃縮鈾庫存的未來等根本問題上取得進展。

《衛報》認為，伊朗和阿曼試圖將談判描繪成充滿希望的局面，是為了避免美國動用集結在中東地區的軍機和軍艦艦隊。

目前美國在中東地區的軍事存在，包括2個航母打擊群、攻擊機、空中加油設備以及配備戰斧飛彈的潛艇。專家認為，美國已有足夠能力對伊朗發動攻擊。

《衛報》強調，擁有足夠軍事力量的美國總統川普，既可發動旨在推翻伊朗政權的長期攻勢，也可以對伊朗採取更針對性的打擊。

另外《美聯社》表示，伊朗已稱若美國發動攻擊，其軍事基地將被伊朗視為合法攻擊目標，這將使數萬名美國軍人面臨風險。伊朗也威脅要攻擊以色列，這意味著中東地區可能再次爆發戰爭。

阿拉奇25日在飛往日內瓦前說「對任何人來說都不會有勝利，這將是毀滅性的戰爭。由於美軍基地分散在中東地區的各個地方，因此整個地區可能都會捲入，這是非常糟糕的局面。」

