阿富汗軍方攻擊巴基斯坦　宣稱擊斃士兵、奪下哨所

阿富汗今天對巴基斯坦部隊發動攻擊，聲稱擊斃及俘虜數十名士兵，並奪下超過15個哨所，但巴基斯坦否認。

法新社報導，阿富汗今天在邊界沿線上多個地點發動攻勢。最近幾個月，兩國爆發一連串邊境衝突，巴基斯坦也對阿富汗發動襲擊。

阿富汗塔利班（Taliban）政府發言人穆賈希德 （Zabihullah Mujahid）表示：「為回應巴基斯坦軍方多次來犯，（阿富汗部隊）對巴基斯坦軍事基地及設施發動大規模進攻行動。」

阿富汗東部庫納爾省（Kunar）省長辦公室及當地居民告訴法新社，有軍事行動正在進行。阿富汗官員則稱，武裝部隊在其他多個省分採取行動。

巴基斯坦方面則稱已「立即且有效地」回應這波攻擊。新聞部也指出，阿富汗對巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）多處地點「無端開火」。

塔利班政府發言人告訴法新社，阿富汗部隊在兩小時內奪下超過15個巴基斯坦哨所。穆賈希德表示：「數十名巴基斯坦士兵遭擊斃，我們已將10具遺體運送至庫納爾省及其他地區。還有數人受傷被俘。」

不過，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的發言人稱「沒有巴基斯坦的哨所被奪或受損」，並稱巴國部隊已進行報復，對邊界另一側「造成重大損失」。

一名阿富汗官員回報，在托克哈姆（Torkham）邊境關卡附近，有多名平民受傷。（編譯：楊昭彥）1150227

