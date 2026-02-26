為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    丹麥3/24大選 總理拚連任主打國防與格陵蘭

    2026/02/26 23:43 即時新聞／綜合報導
    丹麥總理佛瑞德里克森（中）宣布3月24日國會大選。（路透）

    丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今（26）日宣布，3月24日進行國會大選，關於競選政見，她主張改革退休制度並課徵財富稅，另外丹麥也需要強化國防來應對俄羅斯威脅，且格陵蘭爭議也尚未畫下句點。

    《法新社》報導，佛瑞德里克森今天對丹麥國會說：「親愛的丹麥人，我今天已請求國王陛下召開國會大選。我是否還能擔任你們的總理，取決於2026年3月24日國會大選時你們給予社會民主黨（Social Democrats）多大的支持。」

    丹麥前一次大選是2022年11月1日。根據選舉制度，政府必須在上一次大選結束後的4年內重新舉辦。

    佛瑞德里克森在2019年首度當上總理，當年41歲的她是丹麥史上最年輕的總理，並在2022的大選中連任成功。

    丹麥國營電視台TV2上週公布的民調指出，有21％的選民表態支持社會民主黨，這個數字相比2022年大選的得票率下滑了6.5％，但依舊能讓社會民主黨保有最大政黨的地位。

    佛瑞德里克森在談話中也說明了她的政見，包括改革退休年齡、引入財富稅以及強化國防以抵禦「來自西方的威脅與南方的恐怖風險」。

    她補充說，丹麥在未來4年需要「自立自強」，而丹麥與美國的關係也必須重新定義，「即便丹麥當前正進行競選活動，外面的世界不會停下來等我們。動盪有增無減，每個人也都明白，例如格陵蘭爭議也尚未結束。」

