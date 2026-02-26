中國人大常委會罷免9將領代表資格 張又俠、劉振立沒被罷

落馬的中央軍委副主席張又俠（前）、聯合參謀部參謀長劉振立（二排左2）全國人大代表資格暫未被罷免。（法新社檔案照）

中國全國人大常委會會議今天閉幕，根據公告，共有19名全國人大代表資格被罷免，包括9名共軍將領，其中5人為上將、1人為中將、3人為少將。

14屆中國全國人大常委會第21次會議26日在北京閉幕，由全國人大常委會委員長趙樂際主持閉幕會，官媒新華社引述中國全國人大常務委員會的公告作了上述報導。

會議經表決，免去王祥喜的應急管理部部長職務，免去劉少雲的共軍軍事法院院長職務。

會議並通過罷免19人的全國人大代表資格，包括9名共軍將領，分別是邊瑞峰、王東海、李橋銘、丁來富、沈金龍、秦生祥、于忠福、楊光以及李偉。

其中5人為上將，包括前海軍司令沈金龍、前海軍政委秦生祥、前空軍政委于忠福、前陸軍司令李橋銘、前信息支援部隊政委李偉。

另有1名中將、3名少將，依序是中央軍委國防動員部政委王東海、中央軍委政治工作部主任助理邊瑞峰、陸軍第73集團軍軍長丁來富以及火箭軍第64基地司令員楊光。

據不完全統計，在最近兩年多的時間，已約有36名共軍全國人大代表被罷免，包括16名上將。據中國全國人大官網代表名單，共軍人大代表目前為243人。

共軍近年持續反腐，高層人事地震頻發，中央軍委委員苗華、軍委副主席何衛東先後落馬；今年1月24日，軍委副主席張又俠及軍委委員劉振立也官宣被查。苗華、何衛東的人大代表資格去年已被罷免，張又俠、劉振立暫未被罷免。中共中央軍委領導層已由7人減為2人。

據報導，今天被罷免代表資格的還有前內蒙古書記孫紹騁、前江蘇省台辦主任練月琴、前江西南昌市政協主席肖玉文、前重慶市委宣傳部常務副部長曹清堯、前重慶市政協秘書長藍慶華、前四川成都市長王鳳朝、前成都市人大常委會主任包惠、綿陽市長李雲、前雲南省麗江市長李剛以及新疆維吾爾自治區前常務副主席陳偉俊。

截至目前，中國14屆全國人大實有代表2878人。全國人大第四次會議即將在3月5日開幕。

