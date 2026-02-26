抗衡中國太空布局 美國會擬要求國際太空站延役2年、設月球常駐站

甘迺迪太空中心的美國國旗和NASA「阿提米絲計畫」中的「太空發射系統」火箭。（法新社）

美國國會正打算延長國際太空站（ISS）服役年限，以及要求美國國家航空暨太空總署（NASA）的登月計畫中，須在月球建立常駐基地。這項修正案更被視為意在抗衡中國的太空領域力量。

《路透》25日報導，美國聯邦參議院商業、科學暨運輸委員會預定3月4日審議一項NASA授權法修正案，擬將國際太空站除役時間，從原定2030年延後到2032年。延役提案獲委員會主席、共和黨籍克魯茲（Ted Cruz）和委員會民主黨籍首席議員肯特威爾（Maria Cantwell）跨黨派支持。

這是該委員會聚焦與中國太空競爭的一環。ISS已在低地軌道運行超過20年，近年出現幾次小規模漏氣，NASA認為是設備老化跡象。儘管美國民間企業展現出愈加有能力發展商業太空站，取代國際太空站，但是部分企業離2030年前部署的目標進展有限，升高有關美國在低地軌道載人活動可能出現空窗的憂慮。另一方面，中國正考慮在自建的「天宮」太空站與外國合作，以及2030年達成派人登陸月球。

該法案還要求NASA的阿提米絲計畫（Artemis program），須建立月球基地，這一點有助於鞏固該署達成太空人長期留駐月球的目標，並可為未來前進火星任務累積經驗。

曾提倡直接前往火星的美國富豪馬斯克（Elon Musk），日前也表達支持這種以月球為中繼站的方案。馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）正在發展的「星艦」（Starship）火箭，將作為阿提米絲計畫的登月器，另有貝佐斯（Jeff Bezos）的太空公司「藍源」（Blue Origin）正在開發的「藍月」（Blue Moon）登月器。

