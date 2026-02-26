中國假消息干擾全球選舉內政 美智庫：高市、川普也遭攻擊

美國「捍衛民主基金會」揭露，高市早苗、川普都遭到中國假消息攻擊。五星旗示意圖。（美聯）

美國一個專注於國家安全及外交政策的研究機構表示，在日本首相高市早苗2月當選前後，有數十個與中國散布假消息行動相關的社群平台X帳號，攻擊她保守的立場及對中國的強硬態度。

路透社報導，「捍衛民主基金會」網路與科技創新中心研究員里奧弗里奧（Maria Riofrio）表示，這35個帳號及9個微網誌平台Tumblr的頻道，散播貪腐指控，並將高市描繪為不合法且軍國主義傾向的領導人。

她說，這些帳號還暗示高市是魯莽、受邪教支持的領導人，正帶領日本走向戰爭。

里奧弗里奧最新分析指出，這些帳號是至少327個X及其他社群媒體帳號網絡的一部分，自去年12月或更早以來，持續攻擊北京的對手或宣傳親中政策，並鎖定人權組織，企圖影響日本、美國、菲律賓和拉丁美洲的國內政治。

她表示，最近這些行動很可能屬於資安分析師所謂「垃圾偽裝」（spamouflage）或「龍橋」（Dragonbridge）的中國長期資訊戰的一部分。

里奧弗里奧表示，這些行動顯示「中國有意干預日本大選及內政」，並強調整個集群也以類似方式鎖定美國等其他國家。

里奧弗里奧說，在327個受影響帳號中，近半數攻擊美國總統川普（Donald Trump），宣稱他的毒品與邊境政策加劇美國的芬太尼危機，扭轉了美國前總統拜登（Joe Biden）時期取得的進展，同時將責任從中國轉移開來。

另外，專家指出，垃圾偽裝和龍橋等行動，至少自2017年起就持續活躍，這些年來屢次針對全球各地受眾發動攻擊。

Google威脅情報小組發言人表示，龍橋目前是其監控的最活躍、支持中國利益的訊息行動團體，截至2026年初皆為如此。

Google發言人還說，龍橋雖然仍以美國、海外異議人士、政府批評者及國際非政府組織為目標，但在亞太地區的行動愈發積極，包括針對日本政治領袖、日本與台灣關係、針對越南在南海行動、印度以及菲律賓政府。

