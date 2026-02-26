台灣女童在澀谷被撞飛！網友揭「日本4地常見」：專挑女生

台灣女童到日本東京旅遊，在澀谷十字路口被當地女子蓄意撞飛，引發網友熱議論。（本報合成，擷取自@hoshusokuhou）

日本東京澀谷（Shibuya）知名十字路口近日傳出路人蓄意撞人事件。一名來自台灣的女童，在日本澀谷過馬路時轉身讓媽媽拍照，不料下秒卻遭後方一名藍衣女子疑似惡意衝撞，影片曝光後，隨即掀起網路討論，有不少網友出面指出，其實這並非首例，且在東京新宿、上野、澀谷、大阪心齋橋更為常見。

針對近日一名台灣女童在日本街道上遭蓄意撞飛事件，一名網友在PTT上提問，「仔細看影片，那名藍衣女子在撞倒她女兒之前，還有故意用手肘碰撞一個男的，和另一個小女孩，真的很刻意，日本人士這麼壞嗎？」

請繼續往下閱讀...

對此，不少網友回應「日本現在有一些愛肘擊或肩撞人的」、「報復社會的行為而已 類似隨機殺人」、「日本撞人是很常見的，生活不滿隨意找」、「這看準外國人報警沒用」。但也有人表示，「去了日本十幾次沒遇過」、「在馬路上拍照確實不太好」。

不過，針對這樣蓄意撞人事件，也有不少人點名東京新宿、上野、澀谷及大阪心齋橋等地都有發生過類似情況。且大部分是女生或是較瘦弱矮小的會被撞，「去年就遇到2次了，都是故意撞小孩」。

據網路說法，這樣的行徑往往是日本當地人為了發洩在職場或生活中的壓力，藉由衝撞路人來實現「霉運移轉」，看到遊客開心的模樣受挫，反而會產生一種「我是主角」的扭曲快感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法