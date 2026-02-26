為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    推動和解被北韓狠批「欺騙技倆」 李在明：持續為和平、對話努力

    2026/02/26 20:40 編譯管淑平／綜合報導
    南韓總統李在明25日在總統府出席會議。（歐新社）

    南韓總統李在明25日在總統府出席會議。（歐新社）

    北韓領導人金正恩在勞動黨會議期間，措辭強硬批評南韓，並稱南韓「是最具敵意的敵人」。對此，上任後推動改善與北韓關係的南韓總統李在明26日表示，將持續為和平努力。

    《韓聯社》26日報導，李在明26日在總統府主持會議時表示，「我們要追求的價值是和平與穩定」，將持續為維護和平、與北韓對話而努力，並表示「我們必須要結束對抗與好戰的歷史」。

    金正恩在北韓勞動黨第9次代表大會提出工作總結報告，指南韓是「最具敵意的敵人」，北韓將把南韓「永遠排除於同一民族範疇外」，並稱當前首爾政府「表面上的友好態度，只不過是拙劣的欺騙技倆」，並揚言，南韓若有有損北韓安全的舉動，不排除透過武力使南韓「徹底崩潰」的可能性。

    根據韓聯社報導，李在明在26日的談話中表示，南韓（前政府時期）曾不顧生戰風險而大搞對抗，由此產生的敵對情緒和對抗思維，不可能一下子消除，需要不斷努力爭取與北韓對話與合作，積累互信；他說，「我們應該認真思考，侮辱和威脅朝方（北韓）的舉措，是否有助於實現韓半島和平與穩定，是否有利於維護國家利益與安全」，他承諾將為此繼續付出相關努力。

