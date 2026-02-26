金正恩釋善意 「2前提」願與美國和睦相處

美國總統川普（左）、北韓領導人金正恩（右）2019年在板門店會面。（法新社檔案照）

北韓勞動黨第九次代表大會25日落幕，並於同日晚間舉行閱兵。北韓領導人金正恩一方面重申，南北韓為「敵對國家」，排除與南韓對話的可能；另一方面向美國釋出和解訊息，表示若華府放棄對立，北韓願意與美國和睦相處。

北韓官方媒體中央通信社（KCNA）26日報導，金正恩在勞動黨會議期間發表工作報告，談到與美關係前景，將完全取決於美國態度，若華府「尊重我國（核武）現況，並且放棄其敵意政策⋯⋯我們沒有理由不能與美國和睦相處」。

另一方面，金正恩對南韓措辭愈加強硬，韓聯社報導，金正恩在報告中指，南韓是「最具敵意的敵人」，北韓將把南韓「永遠排除於同一民族範疇外」，並稱當前首爾政府「表面上的友好態度，只不過是拙劣的欺騙技倆」，並揚言，南韓若有損及北韓安全的舉動，不排除透過武力使南韓「徹底崩潰」的可能性。

首爾北韓大學院大學前校長梁茂進（Yang Moo-jin）指出，金正恩最新談話，透露出「有意在不經過南韓下，獨立發展與美國關係」。

美國總統川普去年訪問亞洲期間，表示對於與金正恩會面持「百分之一百」開放態度。不過，金正恩尚未接受川普的會面邀約。川普預計3月底訪問中國，外界揣測，川普可能藉此行安排與金正恩會面。

韓聯社報導，金正恩去年9月在北韓最高人民會議的談話，也曾提出，若美國放棄要求北韓去核的政策，「那麼我們也沒有理由不與美國接觸」；專家表示，北韓最新立場，增加金正恩回應川普在訪中期間提議對話的可能性。

