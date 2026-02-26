轟高市早苗想開戰 日本親中參議員遭日網撻伐

日本參議員奥田芙美代附和中共論調，慘遭日網撻伐。（圖翻攝自X平台）

日本首相高市早苗本月初帶領自民黨，在眾議院改選大獲全勝，親中派一敗塗地，此一結果讓中日關係進一步惡化，中國除繼續跳針，要求高市內閣收回「台灣有事」立場，還大肆誣指日方有意重拾軍國主義，要國際警戒。日本參議院也有親中參議員附和中共論調，批高市政府想讓人民上前線「流血」，結果遭日網撻伐。

令和新選組參議員奥田芙美代今天在參議院嗆高市早苗政府，「你們說要戰爭？跟誰打？誰去打？保護孩子靠的不是用來殺人的武器，而是能填飽他們肚子的米飯。我們要的是米，不是武器！真的上了前線，只會弄得滿身鮮血，請你們回答我，一旦發生戰爭，你們打算讓誰去流血？守護現有的憲法吧！憲法的存在，就是要防止政府濫權，別忘記，憲法是我們這些人民作為國家的主人對政府下達的命令！」

對此，參議院議長關口昌一馬上表示，「有關奧田議員的發言，我會查閱速記記錄，如果發言中有不妥當的用詞，我身為議長會做出適當的處理。」

奥田芙美代這番發言曝光後，讓日網炸鍋，「這個女的是在講什麼啊？想到她的薪水也是用我們繳的稅金付的就超火大！」、「為什麼我們得用稅金養這種人啊？」、「今天想挑起戰爭的是隔壁那個流氓國家吧，作為日本的參議員到底是站在哪邊？」、「共產黨、令和是不是其實可以合在一起？思想感覺差不多，挺像一掛的兄弟黨不是嗎」、「完全就是偏向中國共產黨那一套的發言耶，把『日本要打仗』當成前提，到底是誰說日本要打仗了啦？」

