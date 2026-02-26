美最新民調！民眾支持驅逐非法移民 過半認ICE執法過當

圖為美國移民和海關執法局（ICE）的標誌。（路透）

美國一份最新民調指出，多數美國民眾支持總統川普（Donald Trump）驅逐非法移民的主張，但對於移民和海關執法局（ICE）過於強硬的手段則無法認同。

調查顯示，有61%的受訪者贊成將非法移民驅逐出境，在共和黨支持者中，92%表示贊成，在民主黨支持者中，則有35%表示贊成；但對於「你是否認同川普遣返移民的方式？」一題，約有60%的受訪者認為ICE執法過當，分政黨來看，約有21%的共和黨支持者與90%的民主黨支持者持此觀點。

不滿意川普處理移民方式的觀點，在黑人與西班牙裔美國人中尤其明顯，而這2個族群是川普在2024年選舉中，支持度有所提升的選民群體。

高達74%的黑人與72%的西班牙裔受訪者表示，不喜歡ICE的執法風格；白人受訪者中有51%表示不滿意，48%表示贊同。

這份線上民調由《路透》與益普索（Ipsos）聯合製作，調查時間為2月18日至23日，共有4638名美國成年人受訪，抽樣誤差為正負兩個百分點。

