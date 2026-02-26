古巴近海爆槍戰釀4死 俄羅斯斥美方「侵略性挑釁」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（路透）

昨（25日）一艘懸掛美國佛羅里達州旗幟的快艇，闖入古巴領海並向巡邏艇開火，隨即遭到古巴軍方還擊，造成4名流亡人士死亡、6人受傷。俄羅斯克里姆林宮今（26日）對此表示高度關切，呼籲各方保持克制，並譴責此舉是針對古巴的「侵略性挑釁」。

據《路透社》報導，古巴軍方週三在領海內攔截一艘來自美國佛州的快艇，雙方隨即爆發激烈火槍戰。這起事件發生在哈瓦那與華府關係持續緊張之際，俄羅斯官方隨即對此發表嚴正聲明，批評這類挑釁行為，將導致加勒比海局勢進一步惡化。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體表示，古巴周邊局勢正急劇升溫，當前最緊要的任務是解決古巴公民的社會經濟與人道需求。培斯科夫強調：「所有關乎古巴公民的人道議題都應獲得解決，不應有人對此設置障礙。」

針對領海安全與軍事衝突，培斯科夫呼籲，各方應保持冷靜，並避免採取任何可能被視為挑釁的行動。俄方同時指出，在人道主義救援與安全維護之間，必須取得平衡，不應利用緊張局勢，作為政治對抗的手段。

