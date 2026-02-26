艾普斯坦秘密儲物櫃曝光！驚見「性奴訓練手冊」

已故淫魔富豪艾普斯坦。（路透）

美國司法部近期分批公開已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的犯罪檔案。近日外媒揭露，艾普斯坦生前曾於全美多地租用的秘密儲物櫃，其中包含大量的電腦硬碟、色情雜誌，甚至還有「性奴訓練手冊」。但據了解，警方在搜索其豪宅時，關鍵證據多已不知去向，甚至有3台電腦離奇消失，只剩下鍵盤留在原地。

《The Telegraph》報導，艾普斯坦自2003年起，展開長達16年有系統性的藏匿計畫，這期間在美國各處租用了6個儲物空間，並疑似在2005年警方突擊其棕櫚灘住所前，聘請私家偵探將物品轉移至附近的儲藏設施。信用卡紀錄也證實，即便艾普斯坦在2019年因聯邦人口販運罪入獄，等待審判隨後在獄中死亡，依然持續支付至少一處儲物單位的費用，顯見其對「秘密檔案」相當重視。

請繼續往下閱讀...

但當年參與調查的警長曾表示，警方搜索時發現「現場已被清理」，部分電腦設備與監控系統相關器材不翼而飛。這也讓外界揣測，艾普斯坦在其住所內安裝針孔設備，藉此錄製不雅影像，作為個人用途或勒索工具。

近日，儲物櫃清單的內容曝光，其中包括大量電腦硬碟、色情雜誌、29本通訊錄、一份長達3頁的當地按摩師名單、疑似受害者的裸照，以及一卷紀錄了女性穿著內衣與淋浴畫面的8毫米錄影帶。除此之外，更有讓人毛骨悚然的「性奴訓練手冊」與青少年相關DVD。

目前聯邦調查局（FBI）對這批物品是否已遭查扣拒絕評論，也尚不清楚它們是否會在《艾普斯坦檔案透明法》（Epstein Files Transparency Act）的規範下公諸於世。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法