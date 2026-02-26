與澤倫斯基通話 川普：希望1個月內結束戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基（左）、美國總統川普（右）1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇場邊會晤。（歐新社檔案照）

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基25日通話，美國新聞網站Axios報導，消息人士透露，川普在通話中表示，這場戰爭拖太久，他希望能在1個月內結束戰爭。

Axios網站25日報導引述一名烏克蘭官員和兩名知悉通話內容的消息人士說法，川普和澤倫斯基通話約30分鐘，氣氛「非常友好且正面」，澤倫斯基感謝川普的支持，並表示，唯有川普能說服俄羅斯總統普廷停止戰爭，川普向澤倫斯基表示，希望推動戰爭盡快落幕。

消息人士說，「澤倫斯基說，他希望能在今年內結束戰爭，川普回應，這場戰爭拖得太久了，他希望能在1個月內結束」。一名烏克蘭官員透露，川普在通話中還重申，願意在可能的和平協議架構下，提供烏國顯著安全保證。

這是兩人自今年1月底，在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）會面後，首次通話，時值俄羅斯入侵烏克蘭滿4週年的翌日，以及美國特使庫希納（Jared Kushner）和魏科夫（Steve Witkoff）與烏國談判團隊在日內瓦會晤的前夕。

川普先前表示，希望在今年夏季前達成和平協議，不過，烏克蘭和俄羅斯在東烏領土控制權等核心議題上，仍存在顯著歧見。澤倫斯基上週接受Axios訪問時曾指出，可透過他本人、川普和普廷的直接會談，縮小領土問題的歧見。

兩人在25日的通話中，也談到可能的美烏俄三方高峰會。川普向澤倫斯基表明，若預定於3月初舉行的美烏俄會談能有更大進展，他將推動召開三方領袖峰會。澤倫斯基隨後在社群平台X上發文表示，烏國期待3月初的會談，為領袖層級會談創造契機，「這是解決所有複雜以及敏感問題，並且最終結束戰爭的唯一途徑」。白宮未回應這篇報導。

