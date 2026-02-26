為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    與澤倫斯基通話 川普：希望1個月內結束戰爭

    2026/02/26 18:02 編譯管淑平／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基（左）、美國總統川普（右）1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇場邊會晤。（歐新社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）、美國總統川普（右）1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇場邊會晤。（歐新社檔案照）

    美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基25日通話，美國新聞網站Axios報導，消息人士透露，川普在通話中表示，這場戰爭拖太久，他希望能在1個月內結束戰爭。

    Axios網站25日報導引述一名烏克蘭官員和兩名知悉通話內容的消息人士說法，川普和澤倫斯基通話約30分鐘，氣氛「非常友好且正面」，澤倫斯基感謝川普的支持，並表示，唯有川普能說服俄羅斯總統普廷停止戰爭，川普向澤倫斯基表示，希望推動戰爭盡快落幕。

    消息人士說，「澤倫斯基說，他希望能在今年內結束戰爭，川普回應，這場戰爭拖得太久了，他希望能在1個月內結束」。一名烏克蘭官員透露，川普在通話中還重申，願意在可能的和平協議架構下，提供烏國顯著安全保證。

    這是兩人自今年1月底，在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）會面後，首次通話，時值俄羅斯入侵烏克蘭滿4週年的翌日，以及美國特使庫希納（Jared Kushner）和魏科夫（Steve Witkoff）與烏國談判團隊在日內瓦會晤的前夕。

    川普先前表示，希望在今年夏季前達成和平協議，不過，烏克蘭和俄羅斯在東烏領土控制權等核心議題上，仍存在顯著歧見。澤倫斯基上週接受Axios訪問時曾指出，可透過他本人、川普和普廷的直接會談，縮小領土問題的歧見。

    兩人在25日的通話中，也談到可能的美烏俄三方高峰會。川普向澤倫斯基表明，若預定於3月初舉行的美烏俄會談能有更大進展，他將推動召開三方領袖峰會。澤倫斯基隨後在社群平台X上發文表示，烏國期待3月初的會談，為領袖層級會談創造契機，「這是解決所有複雜以及敏感問題，並且最終結束戰爭的唯一途徑」。白宮未回應這篇報導。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播