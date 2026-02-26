憂川普撤核保護傘 馬克宏宣布更新核武使用準則

法國總統馬克宏。（路透）

面對美國總統川普上任後對歐洲安全承諾的不確定性，法國總統馬克宏今（26日）宣布將更新國家核武準則。他強調法國願意提供盟友更多安全保障，以緩解歐洲對美國核武保護傘可靠性的高度疑慮。

據《路透》報導，長期以來，歐洲多國主要依賴美國的核武力量來震懾潛在敵人，但川普對俄羅斯的溫和態度及對北約盟友的強硬立場，已讓歐洲政府深感不安。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）日前在慕尼黑安全會議上透露，柏林已就建立「歐洲核威懾力」與巴黎展開對話，馬克宏對此回應，這應被視為一種「全方位的防禦與安全方案」。

儘管馬克宏向盟友伸出橄欖枝，但法國官員強調，核武發射的最終決定權仍僅限於法國總統一人。目前法國每年斥資約56億歐元（約新台幣2000億元），維持約290枚海基與空基核子武器，規模位居全球第四。相較於美國在比利時、德國等地部署約100枚核彈的「核共享」模式，法國的戰略更傾向於「戰略模糊」，不輕易揭露核武使用的時機，旨在對敵人造成不可接受的政治與經濟損害。

然而，歐洲各國對於法國保護傘的實質效力仍存有疑慮。東歐國家外交官私下質疑，法國的核彈頭數量是否足以覆蓋整個歐陸，且若要建立自主威懾力，歐洲還需開發射程超過2000公里的遠程導彈，這將耗費數十億歐元。此外，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也指出，全球核武數量的增加未必能帶來更和平的世界。

法國官員表示，馬克宏此次更新教義，是因應自2020年以來劇變的地緣政治，特別是俄羅斯入侵烏克蘭後日益頻繁的核武威脅。馬克宏呼籲歐洲夥伴應更深入理解法國的核武邏輯，在維持國家主權的前提下，共同強化歐洲整體的防衛韌性。

