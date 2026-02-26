敘利亞霍爾難民營爆「集體越獄」 2萬IS家屬失蹤 全球戒備

位於敘利亞東北部，關押「伊斯蘭國」（IS）家屬的「霍爾營」（al-Hol）上月在庫德族武裝力量撤出後，爆發「集體越獄」事件。（美聯社）

位於敘利亞東北部，關押「伊斯蘭國」（IS）家屬的「霍爾營」（al-Hol）上月在庫德族武裝力量撤出後，爆發「集體越獄」事件。美國情報機構警告，失蹤人數恐高達2萬人，此舉不僅重創區域穩定，更引發反恐防線崩潰的極度憂慮，全球戒備。

據《CNN》指出，敘利亞內政部發言人巴巴（Nureddin Baba）證實，原先駐守該地的「敘利亞民主力量」（SDF）在未與政府或美軍主導的國際聯盟協調下撤離，此外難民營圍牆出現超過百處破口。SDF則反駁相關指控「誤導大眾」，聲稱撤軍是為了避免營區成為政府軍攻擊的戰場，並指責大馬士革當局派系介入協助囚犯家屬逃離。

報導進一步引述《華爾街日報》及美國情報機構數據，此次逃亡人數估計落在1.5萬至2萬人之間，其中包含大量極端份子的家屬與核心成員。歐盟內部一份機密文件也表達高度安全關切，指出營區內多國籍人士的身分目前「極其不明」，憂心恐怖勢力藉此在全球範圍內重組與擴散。

除了阿爾霍爾難民營，此前沙達迪（al-Shaddadi）監獄也曾發生數千名IS囚犯脫逃事件，顯示敘利亞監獄體系已瀕臨崩潰。

為防止IS東山再起，美軍本月初曾緊急執行為期23天的任務，將5700名重要囚犯轉移至伊拉克。然而，面對霍爾營區超過2萬人的龐大規模，美方與庫德族軍隊的撤離行動已引發連鎖反應。

聯合國官員警告，若無法有效確認逃犯去向，中東地區恐將面臨新一輪的激進主義報復與武裝衝突。

