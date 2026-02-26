日本居酒屋公告「中國人不得入內」 小粉紅氣炸、日網拍手叫好

日本鹿兒島居酒屋貼出簡體中文及日文的翻譯截圖畫面，禁止中國遊客入內。（擷取自X）

隨著日本首相高市早苗針對「台灣有事」發表強硬言論，中國也對日本展開長達數月的抵制行動，包括禁止民眾赴日旅遊，但似乎未對當地觀光造成嚴重衝擊。近日，鹿兒島一間居酒屋在店門口公然張貼「禁止中國人入內」的公告，引發中國網友強烈反彈，而日本網友卻對此舉拍手叫好。

中國網友24日在社群平台「小紅書」貼出，日本鹿兒島居酒屋「大衆酒場 BEETLE男（ビートルマン）」店門口，一張Google翻譯的截圖，內容分別以簡體中文及日文表示，「抱歉，中國遊客不得入內。」原PO痛批，「這麼歧視中國人，看了真讓人氣憤！這是一個很大的錯誤，難道所有中國人都禁止嗎？如果你要抱怨集體責任？我建議你先反省一下自己的道德觀念。」

貼文瞬間引發中國網友群起激憤，紛紛留言嗆聲：「我已經去Google地圖給它刷負評了」、「這是違法的吧」、「直接報警就好了啊」、「日本不是很講法規遵循嗎？」、「如果是我，我就硬闖進去，看看店家要怎麼把我趕出去」。

不過，也有少數清醒的中國網友感嘆，兩國關係惡化至此，近期實在不宜赴日旅遊，更有人毒舌直言：「如果我開餐廳，我也不想收那些觀光的中國老人。」

然而，當這則消息轉傳至 X 平台（原 Twitter）後，風向卻完全大變。日本網友紛紛留言大讚店家的風骨：「看到這件事而暴跳如雷的中國人似乎在網路上狂吠不止，但要他們思考事情為何會演變成這樣，果然還是太難了吧？」、「太棒了反而會吸引日本人聚集呢」、「沒關係，因為中國也這樣做！」、「你不必說對不起！」、「店家本來就能自行決定如何經營」。

