為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普嗆美伊會談失敗就發動攻擊 伊朗總統重申不尋求核武

    2026/02/26 16:55 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國與伊朗預定在瑞士日內瓦舉行會談，伊朗總統裴澤斯基安在會談開始前發表演講，重申伊朗不尋求發展核武。（路透）

    美國與伊朗預定在瑞士日內瓦舉行會談，伊朗總統裴澤斯基安在會談開始前發表演講，重申伊朗不尋求發展核武。（路透）

    美國與伊朗今（26）日預定在瑞士日內瓦會談，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在會談前發表演講，重申伊朗不尋求發展核武。

    根據《法新社》報導，美伊此次會談旨在談論伊朗核問題，會談正值美國在中東地區進行數十年來規模最大軍事集結之際。美國總統川普多次威脅，如果會談失敗，美國將發動攻擊。

    裴澤斯基安26日發表演講時提到最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），他說，哈米尼已聲明伊朗絕不會擁有核武。

    裴澤斯基安接著指出，即使自己想朝核武方向發展也無法這麼做，因為從伊斯蘭教教義角度來看，這是不被允許的行為。

    裴澤斯基安最後說，「如果他們（美國）打擊我們，會有成百上千個和我們一樣的人站起來，繼續領導這個國家。如果我們團結一致，攜手並進，沒有任何力量能夠阻止我們前進。」

    值得注意的是，雖然伊朗堅持會談只會討論其核計劃，但美國希望限制德黑蘭的飛彈計劃及其對武裝組織的支持。

    美國總統川普24日國情咨文中說，伊朗正研發能夠打擊美國的飛彈，並指責伊朗試圖重建其核計劃。美國國務卿魯比歐25日警告，伊朗必須就其飛彈計劃進行談判，並強調最終美伊會談要討論的議題不僅是伊朗核計劃。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播