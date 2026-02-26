川普嗆美伊會談失敗就發動攻擊 伊朗總統重申不尋求核武

美國與伊朗預定在瑞士日內瓦舉行會談，伊朗總統裴澤斯基安在會談開始前發表演講，重申伊朗不尋求發展核武。（路透）

美國與伊朗今（26）日預定在瑞士日內瓦會談，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在會談前發表演講，重申伊朗不尋求發展核武。

根據《法新社》報導，美伊此次會談旨在談論伊朗核問題，會談正值美國在中東地區進行數十年來規模最大軍事集結之際。美國總統川普多次威脅，如果會談失敗，美國將發動攻擊。

裴澤斯基安26日發表演講時提到最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），他說，哈米尼已聲明伊朗絕不會擁有核武。

裴澤斯基安接著指出，即使自己想朝核武方向發展也無法這麼做，因為從伊斯蘭教教義角度來看，這是不被允許的行為。

裴澤斯基安最後說，「如果他們（美國）打擊我們，會有成百上千個和我們一樣的人站起來，繼續領導這個國家。如果我們團結一致，攜手並進，沒有任何力量能夠阻止我們前進。」

值得注意的是，雖然伊朗堅持會談只會討論其核計劃，但美國希望限制德黑蘭的飛彈計劃及其對武裝組織的支持。

美國總統川普24日國情咨文中說，伊朗正研發能夠打擊美國的飛彈，並指責伊朗試圖重建其核計劃。美國國務卿魯比歐25日警告，伊朗必須就其飛彈計劃進行談判，並強調最終美伊會談要討論的議題不僅是伊朗核計劃。

