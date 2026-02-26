國防支出約占GDP3％ 新加坡總理黃循財：必要時提高

新加坡國會今天進行新財政年度政府財政政策備質詢總結，總理黃循財日前在國會發表預算案聲明時表示，國防相關支出目前約占GDP的3%，面對日益複雜的安全威脅，已做好準備在必要時將提高相關預算。（美聯社資料照）

新加坡國會今天進行新財政年度政府財政政策備質詢總結，總理黃循財日前在國會發表預算案聲明時表示，國防相關支出目前約占GDP的3%，面對日益複雜的安全威脅，已做好準備在必要時將提高相關預算。

新加坡朝野國會議員與政務官自24日起，針對政府12日提出的2026財政年度預算案展開辯論，討論議題涵蓋人工智慧（AI）、生活成本上升、就業問題，以及政府財政狀況。

請繼續往下閱讀...

有關國防預算，黃循財在國會發表2026財政年度預算案聲明時表示，國防相關支出目前約占國內生產毛額（GDP）3%，政府也已做好準備，必要時將提高相關預算。

黃循財指出，自新加坡獨立以來，政府持續穩定投入國防資源，維護國家安全與和平，同時確保武裝部隊與內政部門能運用新科技，將對關鍵國防能力進行必要投資，包括強化跨領域部署與防禦能力，以及提升與無人系統協同作戰的戰力。

此外，根據新加坡金融管理局（MAS）今天公布的最新經濟學者調查報告，新加坡2025年第4季經濟成長率估達6.9%，大幅高於先前預測的3.6%。受此激勵，經濟學者預估今年第1季經濟成長率將達5.8%，優於去年同期表現。

經濟學者上修今年經濟成長預測，從先前調查的2.3%上修至3.6%。

熟悉東南亞經濟議題的新加坡資深媒體人陳士銘告訴中央社，除了AI相關投資持續擴大之外，利率走低也可望帶動金融、財富管理及房地產等領域的活動升溫，進一步為整體經濟成長提供動能；隨著全球AI熱潮持續，預料2026年電子產品出口、相關投資及科技服務活動都將進一步擴大，成為支撐新加坡經濟的重要引擎。

