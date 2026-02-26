為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    少子化無解！ 日本2025出生人數跌至70萬 再創歷史新低

    2026/02/26 14:57 即時新聞／綜合報導
    日本厚生勞動省今日指出，2025年該國出生人數僅70.5萬，創下歷史新低。（美聯社）

    日本厚生勞動省今日指出，2025年該國出生人數僅70.5萬，創下歷史新低。（美聯社）

    日本厚生勞動省今天公佈最新統計數據，去年日本出生人數跌至70萬5809人，較前一年減少約1.5萬人，這不僅是連續第10年下降，更創下自1899年有統計以來的史上最低紀錄。

    綜合日媒報導，根據厚生勞動省統計，包含在日本出生的外國人在內，2025年出生數為70萬5809人，連續10年創下歷來新低，而僅列入日本公民新生兒的數據將於6月公佈，預計該數據將比2024年的約68萬人還低。從地區來看，2025年僅有東京與石川縣的出生數呈現增長，其餘各地區皆持續萎縮。

    國立社會保障與人口問題研究所於2023年公布的未來人口預測顯示，包含外國人在內的出生人數要到2042年才會落入70萬人區間，這意味少子化速度遠超官方預期。厚生勞動省表示「嚴肅看待」，並指出年輕人口基數萎縮、晚婚及晚生趨勢是少子化止不了血的主因。

    雖然2025年結婚對數為50萬5656對，連續兩年出現成長，但對比新冠疫情前（2019年）約59萬對的水準，婚姻市場的熱度仍未完全恢復。離婚人數則為18萬2969對，較前一年下降3.7%。

    此外，雖然死亡人數較前一年小幅回落至160萬5654人，但出生與死亡人數相抵後的「人口自然減少」高達89萬9845人，已連續18年呈現減少，且減少幅度創下歷來最大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播