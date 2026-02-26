少子化無解！ 日本2025出生人數跌至70萬 再創歷史新低

日本厚生勞動省今日指出，2025年該國出生人數僅70.5萬，創下歷史新低。（美聯社）

日本厚生勞動省今天公佈最新統計數據，去年日本出生人數跌至70萬5809人，較前一年減少約1.5萬人，這不僅是連續第10年下降，更創下自1899年有統計以來的史上最低紀錄。

綜合日媒報導，根據厚生勞動省統計，包含在日本出生的外國人在內，2025年出生數為70萬5809人，連續10年創下歷來新低，而僅列入日本公民新生兒的數據將於6月公佈，預計該數據將比2024年的約68萬人還低。從地區來看，2025年僅有東京與石川縣的出生數呈現增長，其餘各地區皆持續萎縮。

國立社會保障與人口問題研究所於2023年公布的未來人口預測顯示，包含外國人在內的出生人數要到2042年才會落入70萬人區間，這意味少子化速度遠超官方預期。厚生勞動省表示「嚴肅看待」，並指出年輕人口基數萎縮、晚婚及晚生趨勢是少子化止不了血的主因。

雖然2025年結婚對數為50萬5656對，連續兩年出現成長，但對比新冠疫情前（2019年）約59萬對的水準，婚姻市場的熱度仍未完全恢復。離婚人數則為18萬2969對，較前一年下降3.7%。

此外，雖然死亡人數較前一年小幅回落至160萬5654人，但出生與死亡人數相抵後的「人口自然減少」高達89萬9845人，已連續18年呈現減少，且減少幅度創下歷來最大。

