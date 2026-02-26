良心發現？福建國中妹好心扶人遭索賠百萬 自摔老婦開庭前撤告

中國福建去年發生老婦為了閃車而自摔，卻反控兩名國中生嚇到她並索賠22萬人民幣的誇張事件。（本報合成，擷取自微博）

中國社會頻傳好心助人卻遭訛詐的離譜事件，福建莆田一名老婦人去年騎自行車自摔，兩名路過的國中女孩熱心上前將其扶起，不料老婦竟反咬一口，聲稱是因女孩出現「害她受驚」才摔倒，憤而告上法院索賠22萬人民幣（約新台幣 100萬）。這起震驚社會的「天價扶人案」原定於今（26）日開庭，但在輿論強烈抨擊下，現傳出老婦已在最後一刻撤告。

綜合中媒報導，這起爭議事件始於2025年3月15日，該名老婦在路口先是為了閃避一輛白色轎車，轉彎過程中疑似重心不穩而自摔在地。這時，兩名國中少女雙載騎乘電動腳踏車剛好路過，見此場景一度陷入猶豫，但最終仍停車熱心扶起對方。

沒想到老婦事後主張，雖然雙方沒有發生實際碰撞，但她是為了躲避轉角處突然出現的女孩車輛，因為受到驚嚇才倒地，因此要求少女及其監護人負擔鉅額醫藥費與精神賠償，索賠約22萬元人民幣。

當地警方初步認定，因兩名少女未滿16歲違規騎乘電動車且未靠右行駛，判定其對事故存在因果關係，需負「次要責任」。這意味著少女家庭一度面臨近百萬新台幣的賠償壓力。其中一名學生的母親痛心地表示：「孩子出於好意卻造成巨大損失，她現在遭受極大心理創傷，以後恐怕再也不敢幫助別人了。」

消息傳開後，中國網友群情激憤，紛紛痛批：「以後扶人前，先看看存款夠不夠」、「這是在活埋社會的善良」。或許是擋不住社會排山倒海的壓力，原本定於2月26日在莆田市城廂區靈川法院開庭的訴訟，在最後關頭峰迴路轉。學生家長證實，老婦已主動撤回訴訟，雙方已達成妥善處理，家長也隨即刪除相關控訴貼文，不願再占用公共資源。

