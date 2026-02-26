川普出訪在即 魯比歐稱美中關係已達「戰略穩定」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，在總統川普前往中國訪問前，美中長期緊張關係已達某種程度的「戰略穩定」。（路透）

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，在總統川普前往中國訪問前，美中長期緊張關係已達某種程度的「戰略穩定」。

法新社報導，盧比歐對記者表示：「我認為，我們至少在雙邊關係中已達到某種程度的戰略穩定。」

他在訪問加勒比海國家聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）時指出：「我認為兩國都得出結論，美中若爆發全面性的全球貿易戰，對雙方及全世界都將造成嚴重傷害。」

長期以來，盧比歐被視為對中國立場強硬的「鷹派」人物。他與川普都曾將這個全球第二大經濟體視為必須制衡的對手。

盧比歐指出，美國將持續提出關切議題，包括尋求降低對中國供應的依賴。

他也承諾，將持續推動中國與美國及俄羅斯進行三方核協議談判。

本週稍早，在美俄間最後一項限制核彈頭的「新戰略武器裁減條約」（New START）到期後，一名美國高階官員在日內瓦與中俄官員會面。

盧比歐談及中國時表示：「他們公開表示不願這麼做。」

他還說：「我們仍將持續施壓，因為若能達成這樣的協議，將對全球有利。」

中國核武庫近年來迅速擴張，但規模上仍遠低於俄羅斯與美國。

川普預計3月31日至4月2日訪問中國，這將是他第二任期內首次訪中。

同樣是川普國安顧問的盧比歐表示，他預期將隨同川普出訪。

