美伊核談判將登場 戰雲密布中尋求外交轉機

伊朗與美國明天將在日內瓦展開最新一輪談判，旨在解決長期的核子爭端，並在美國大規模集結兵力後，避免美國對伊朗發動新的攻擊。（法新社）

伊朗與美國明天將在日內瓦展開最新一輪談判，旨在解決長期的核子爭端，並在美國大規模集結兵力後，避免美國對伊朗發動新的攻擊。

美伊兩國本月恢復談判，希望解決德黑蘭核子計畫長達數十年的僵局。華府、其他西方國家和以色列認為這項計畫目的是要製造核武，德黑蘭對此則予以否認。

請繼續往下閱讀...

一名美國官員告訴路透社，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）將出席與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）的間接談判。這次會談延續上週在日內瓦的討論，並由阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）調解。

美國總統川普昨天在向國會發表的國情咨文演說中，簡要闡述可能攻擊伊朗的理由，表示雖然偏好透過外交解決問題，但不會允許德黑蘭擁有核武。

美國副總統范斯（JD Vance）今天進一步強調川普的論點。

范斯在接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「伊朗不能擁有核武。如果這是（川普）選擇的路線，這將是最終的軍事目標。」

美國一直在中東集結大規模軍事力量，引發外界對爆發更大規模區域衝突的擔憂。去年6月，美國加入以色列行列打擊伊朗核子設施。伊朗曾揚言，如果再次遭到攻擊，將發動激烈報復。

川普在2月19日表示，伊朗必須在10到15天內達成協議，並警告否則將發生「非常糟糕的事情」。

阿拉奇昨天表示，伊朗目標是達成公平、迅速的協議，但重申不會放棄和平使用核子技術的權利。華府認為，在伊朗境內進行濃縮鈾活動，可能會成為發展核武的途徑。

阿拉奇在社群平台X發布聲明指出：「協議近在咫尺，但前提是必須優先考慮外交手段。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法