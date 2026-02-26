又是中國人！機場特快慣竊專偷觀光客 故技重施終踢鐵板被逮

日本機場成田特快列車；示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（美聯社）

穿梭於成田機場與東京市區的「N'EX成田特快」（Narita Express）驚傳連環竊案！日本警方近日逮捕一名58歲中國籍男子龍用均，他涉嫌鎖定外國旅客下手的「行李架竊盜術」，不僅偷走乘客現金，更盜刷信用卡購買高達220萬日圓（約新台幣44萬元）的高價相機。

綜合日媒報導，嫌犯龍用均涉嫌於今年1月，在成田機場開往東京車站的列車上，鎖定一名坐在其前方的40多歲中國籍旅客。他趁著受害者不注意，從座位上方的行李架同時拿下對方的背包與自己的行李，得手包內的10萬日圓現金與信用卡後，隨即將空包放回原處。龍嫌隨後利用受害者的信用卡，在市區瘋狂購買總值約220萬日圓的相機與其他高價商品，涉及竊盜與詐欺罪嫌。

然而，龍嫌的惡行並未就此停止。2月9日，他在開往成田機場的列車上故技重施，但對另一名中國籍旅客下手時，被當場抓包，以竊盜未遂罪嫌逮捕。面對警方偵訊，龍嫌全盤否認犯行，堅稱「我沒有做那種事」。

警方調查指出，龍嫌於1月以30天短期停留簽證入境日本，且過去有多次頻繁入出境紀錄，顯然對日本大眾運輸與遊客動向相當熟悉。特別引人關注的是，成田特快自2025年秋天以來，已接連發生數十起針對外國觀光客的現金與信用卡遭竊案。警視廳目前正擴大調查，釐清龍嫌是否涉及其他案件，並深入了解是否有共犯集團鎖定熱門觀光路線進行有計畫的犯罪。

N'EX以最快53分鐘直達市中心著稱，是許多外國旅客抵日後的交通首選，如今卻爆發連環竊案，也引發大眾對行李安全的高度關注。警方提醒，旅客將個人物品放置於行李架時，務必保持警覺，貴重物品應隨身攜帶，避免讓竊賊有機可乘。

