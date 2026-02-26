佛州快艇全副武裝衝向古巴 魯比歐澄清：行動並非由美方主導

一艘註冊於佛州的快艇25日向古巴巡邏隊開火，古巴部隊開火反擊後造成快艇上4死6傷。古巴內政部稱，船上人員由反政府古巴流亡者組成，這些人全副武裝且裝備精良。美國國務卿魯比歐澄清，這並非是由美國主導的行動。（法新社）

古巴政府25日指出，一艘來自美國、註冊於佛州的快艇在進入古巴水域後向古巴巡邏隊開火，古巴部隊開火反擊，造成快艇上4死6傷。古巴內政部稱，船上人員由反政府古巴流亡者組成，這些人全副武裝、裝備精良。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）則澄清，這並非是由美國主導的行動。

根據《路透》報導，古巴內政部指出，快艇上人員由反古巴政府的古巴人組成，其中部分成員曾因策畫襲擊遭到古巴政府通緝。古巴內政部表示，他們搭乘快艇前來古巴，並攜帶突擊步槍、手槍、自製爆炸物、防彈背心和瞄準鏡等武器，根據被拘留者初步供述，他們打算進行滲透，達成「恐怖主義目標」。

請繼續往下閱讀...

針對此事，魯比歐強調，美方會掌握有關此事件的全部資訊，並查出到底發生什麼，「可以這麼說，在公海上出現那樣的槍戰極為罕見」。魯比歐也澄清，此事件並非由美國主導，美國政府人員也並未涉入其中。

報導指出，大量集中在邁阿密的古巴流亡者，長期以來一直試圖推翻古巴政府或看到古巴政權垮台，過去曾密謀反對已故革命領袖卡斯楚（Fidel Castro）建立的政府。1961年，古巴流亡者就在美國中央情報局（CIA）的支持與資助下，在古巴西南海岸的豬玀灣發動入侵，不過入侵行動失敗，使得古巴開始向蘇聯靠攏，史稱「豬玀灣事件」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法