又是中國遊客！2屁孩猛丟海獅碎石 加州巡邏員忍無可忍逐出沙灘

曾被譽為「全美最美海灘」之一的南加州聖地牙哥拉霍亞灣（La Jolla Cove），近日傳出遊客攻擊海獅事件。一個來自中國的家庭在遊覽期間，放任孩子朝棲息的海獅不斷投擲石頭和沙子，被巡邏員多次警告制止，仍視若無睹，最終全家人遭驅逐離開。

綜合媒體報導，事發時，當地攝影師吉姆‧格蘭特（Jim Grant）剛好在一旁拍照，他目睹巡邏員與該家庭的母親對峙過程。他指出，當時一名男孩與一名女孩不斷向沙灘上的海獅丟碎石，巡邏員發現後，曾數度大聲嚴厲警告，要他們停止這種騷擾行為，並尊重野生動物。「最後，他要求孩子的母親離開，從沙灘走上台階頂端。」

據網傳影片顯示，巡邏員盤問這兩名孩童的母親來自何處，對方回答「中國」。巡邏員還問這名母親：「在中國，你們也朝動物扔土嗎？」

根據美國《海洋哺乳動物保護法》（MMPA），在拉霍亞海灣騷擾海獅屬於違法行為，每次違規將面臨超過3萬美元（約新台幣95萬元）的嚴厲罰款，並可判處最高一年監禁，巡邏員有權對騷擾動物的行為開出罰單。不過該中國母親未被開罰單，只是受到警告，並被要求立即帶著家人離開海灣。

Harassing sea lions at La Jolla Cove is a federal offense under the MMPA.

A family visiting from China went too far with children reportedly throwing sand and rocks at some of the marine mammals on the shore. They were asked to leave. pic.twitter.com/PJZJrpkTNr — Mayte Chummia （@Maytechummia） February 25, 2026

