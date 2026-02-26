為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    又是中國遊客！2屁孩猛丟海獅碎石 加州巡邏員忍無可忍逐出沙灘

    2026/02/26 14:35 即時新聞／綜合報導
    來自中國的遊客放任孩子朝海獅丟石頭，遭巡邏員驅離。（圖擷取自x帳號@Maytechummia）

    來自中國的遊客放任孩子朝海獅丟石頭，遭巡邏員驅離。（圖擷取自x帳號@Maytechummia）

    曾被譽為「全美最美海灘」之一的南加州聖地牙哥拉霍亞灣（La Jolla Cove），近日傳出遊客攻擊海獅事件。一個來自中國的家庭在遊覽期間，放任孩子朝棲息的海獅不斷投擲石頭和沙子，被巡邏員多次警告制止，仍視若無睹，最終全家人遭驅逐離開。

    綜合媒體報導，事發時，當地攝影師吉姆‧格蘭特（Jim Grant）剛好在一旁拍照，他目睹巡邏員與該家庭的母親對峙過程。他指出，當時一名男孩與一名女孩不斷向沙灘上的海獅丟碎石，巡邏員發現後，曾數度大聲嚴厲警告，要他們停止這種騷擾行為，並尊重野生動物。「最後，他要求孩子的母親離開，從沙灘走上台階頂端。」

    據網傳影片顯示，巡邏員盤問這兩名孩童的母親來自何處，對方回答「中國」。巡邏員還問這名母親：「在中國，你們也朝動物扔土嗎？」

    根據美國《海洋哺乳動物保護法》（MMPA），在拉霍亞海灣騷擾海獅屬於違法行為，每次違規將面臨超過3萬美元（約新台幣95萬元）的嚴厲罰款，並可判處最高一年監禁，巡邏員有權對騷擾動物的行為開出罰單。不過該中國母親未被開罰單，只是受到警告，並被要求立即帶著家人離開海灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播