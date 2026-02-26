為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    遊日注意！京都計畫明年調漲遊客巴士票價 比市民貴1倍

    2026/02/26 12:59 即時新聞／綜合報導
    一輛公車行駛在日本京都的街道上。（彭博）

    一輛公車行駛在日本京都的街道上。（彭博）

    日本京都因應過度旅遊問題，計畫提高遊客的巴士票價，京都市長松井考治昨天（25日）透露，已向國土交通省提出申請，將實施巴士雙重票價。目前市營巴士統一票價區間230日圓，將調升至350至400日圓，並將市民票價優惠至200日圓，目標明年（2027年）起實施。

    綜合媒體報導，松井孝治在2024年參選市長時就已提出有關構想，不過根據日本交通法，不能對特定乘客實施不平等的車資收費，因此，他多次與國土交通省磋商，都被要求提交合理理由。

    他當天在議會表示，已與政府及私人企業討論「作為過度旅遊以及成本上升的措施，將巴士車費增至350至400日圓，並設有市民優惠。」並正準備在交通系統IC卡上試行可識別市民身分。

    京都目前人口約143萬人，但數據顯示，當地2024年全年遊客高達5606萬人次，其中1088萬人次為外國旅客，大量外來客長期擠滿巴士，導致班次延誤，影響當地交通。如果有關申請獲日本政府批准，京都將成為首個對遊客及市民分級收費的城市。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播