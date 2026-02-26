遊日注意！京都計畫明年調漲遊客巴士票價 比市民貴1倍

一輛公車行駛在日本京都的街道上。（彭博）

日本京都因應過度旅遊問題，計畫提高遊客的巴士票價，京都市長松井考治昨天（25日）透露，已向國土交通省提出申請，將實施巴士雙重票價。目前市營巴士統一票價區間230日圓，將調升至350至400日圓，並將市民票價優惠至200日圓，目標明年（2027年）起實施。

綜合媒體報導，松井孝治在2024年參選市長時就已提出有關構想，不過根據日本交通法，不能對特定乘客實施不平等的車資收費，因此，他多次與國土交通省磋商，都被要求提交合理理由。

他當天在議會表示，已與政府及私人企業討論「作為過度旅遊以及成本上升的措施，將巴士車費增至350至400日圓，並設有市民優惠。」並正準備在交通系統IC卡上試行可識別市民身分。

京都目前人口約143萬人，但數據顯示，當地2024年全年遊客高達5606萬人次，其中1088萬人次為外國旅客，大量外來客長期擠滿巴士，導致班次延誤，影響當地交通。如果有關申請獲日本政府批准，京都將成為首個對遊客及市民分級收費的城市。

