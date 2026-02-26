台灣女童澀谷遭撞飛！日本「撞人族」怎麼防？ 一票過來人揭應對方式

台灣女童到日本東京旅遊，在澀谷十字路口慘遭當地女子蓄意撞飛。（本報合成，擷取自Threads）

日本東京澀谷（Shibuya）知名十字路口驚傳惡意傷人事件。一名台灣國小女童近日與母親走在十字路口的斑馬線上打卡拍照時，竟遭一名路過的女子從後方蓄意衝撞，導致女童當場狠摔噴飛在地。影片曝光後，掀起對日本「撞人族」的討論，更引發赴日旅遊民眾的不安。

根據曝光的影片畫面顯示，當時澀谷路口人潮洶湧，小女孩正興奮地蹦蹦跳跳準備拍照。此時，一名身穿天藍色長版大衣的女子快速接近，卻在靠近女童時突然加速，從小女孩後方用力推擠，導致女童失足重摔。有眼尖網友細看畫面後指出，該女子前方明明有寬廣行走空間，卻疑似從遠處就「瞄準」目標，衝撞瞬間甚至疑似出現「用腳用力踢」的蓄意攻擊行為，行徑極其囂張。

事件迅速在Threads引發熱議，不少網友紛紛分享自己到日本旅遊也曾有類似遭遇，更有網友發文詢問「三月中要去日本，如果遇到撞人事件的時候，應該怎麼處理」。不少人則建議，「我看過有人拿包包甩回去」、「女生就直接大叫癡漢（ちかん），他們怕的要死」、「基本上撞到後再反應基本上沒什麼用，而且大城市都很擁擠，可以身上別一些裝飾品啦，撞人的應該會很痛喔，或許這樣他就不會選你當目標了」、「撞回去時要很用力不然他不會學乖」、「他們很熟練，你會反應不來，唯有自己小心，專心走路，避免走得太貼」。

過去也有Dcard 網友指出，這群被稱為「撞人族」的族群，通常會挑選女性、老人及小孩等弱勢對象下手。其病態動機往往是為了發洩在職場或生活中的壓力，藉由衝撞路人來實現「霉運移轉」，看到遊客開心的模樣受挫，他們反而會產生一種「我是主角」的扭曲快感。由於日本大城市極度擠擁且講究規矩，這種「背德的刺激感」與事後消失在人潮中的零風險，讓這類族群食髓知味。

原PO建議，如果不幸在日本發生類似遭遇，可以當場大聲喊「救命！」（助けて）」或「住手！（やめて）」。此外，若不幸受害，應立即找尋附近站務員或警察，並明確表達「有人撞我」（ぶつかられました_及「我受傷了」（けがしました）。若傷勢明顯應立即撥打110報警，將其視為刑事事件嚴肅處理。

