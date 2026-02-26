台灣女童澀谷十字路口遭日女惡意撞飛！ 影片曝光百萬日網友怒了

女童遭撞飛影片引發討論。（取自X@hoshusokuhou）

一段爭議影片昨日在X上流傳，一名來自台灣的女童，在日本澀谷在過馬路時，轉身過來讓媽媽拍照，不料卻遭背後一名藍衣女子疑似惡意衝撞，影片曝光後，吸引上百萬次觀看，有日本網友指出，站在馬路中央拍照的行為確實不好，但更多人認為，即便在馬路上拍照有錯，也不該遭到惡意衝撞；有網友怒罵：「這根本是蓄意攻擊！」

從影片中可見，事發地點為澀谷十字路口，這裡被公認為全球最繁忙的十字路口，儘管日本警方曾多次呼籲避免，但仍有許多觀光客會趁綠燈亮起時在馬路中央拍照或擺拍。

影片中，不少觀光客綠燈時拿起手機拍攝對向人流以及燈飾，一名女童在疑似為其母親女子的指使下，轉過身來準備拍照，但就在此時，一名戴著口罩、身穿藍色大衣從對面走來的女子，直接用力出肘將她撞飛。該影片PO出後，立刻引發爭議，目前已有超過280萬次的瀏覽。

爭議一 是否故意撞人？

影片曝光後，不少網友討論女子為故意衝撞女童。有網友認為，女童身形嬌小，因此女子沒有看到才會撞到他。但更多網友指出，女子在碰到女童瞬間，右手出肘大力撞擊，顯示故意為之；更有眼尖網友發現，女子走來的路上，就已先出肘攻擊過對向拍照的一名黑衣男子，接著又撞了女童右後方的另名灰衣女童，引得對方回頭張望。在撞擊女童前還疑似有先瞄了一眼。有網友推測，該名女子就是看不慣有人在路上拍照，故意衝撞。

爭議二 違規vs蓄意傷人

網友討論的第二大爭議，是女童即便有錯在先，但以「惡意衝撞」對待是否合理？有網友指出，在路邊拍照是非常危險的，但長期以來許多觀光客都無視警告，恣意為之。但更多網友認為，即便女童有錯，但無論如何不該故意撞人。

該影片目前仍持續擴散中，網友紛紛留言表示：「如果拍照有錯就該被打的邏輯成立，那在火車站拍照的攝影師也該被打」、「這個十字路口人流密集，非常擁擠，而且很多外國人會堵塞道路拍照，造成很大不便，所以很難完全為這種做法辯護，但推擠孩子很糟糕」、「毫無疑問是故意的」、「希望孩子沒受傷」、「她用手肘撞她呢」、「在馬路上拍照明顯違法，可以罰款，但故意推擠他人是錯的」、「無論出於甚麼原因，讓小孩摔倒都無法接受」。

