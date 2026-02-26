關西機場1月中國旅客大減58％ 日媒：台韓入境表現良好

日本關西機場公司25日證實，今年1月國際航線的中國旅客人數較去年同期減少了58%，僅約27萬人次。圖為停放在關西機場的全日空客機。（彭博資料照）

日本關西機場公司25日證實，今年1月國際航線的中國旅客人數較去年同期減少了58%，僅約27萬人次。除中國外的入境表現則相當良好，台灣、南韓及東南亞的旅客人數均上升。

共同社報導，關西機場公司25日發布上月關西機場營運概況顯示，國際航線當中，中國航線的旅客人數較去年同期減少了58%，僅約27萬人次。中國政府近期呼籲民眾避免赴日旅遊應是主要原因。

請繼續往下閱讀...

與此同時，關西機場國際航線旅客人數減少了10%，約為207萬人。其中外國旅客減少15%，約為162萬人。

報導稱，儘管中國航線旅客人數大幅減少，但台灣、南韓及東南亞航線的旅客人數顯著增加。中國以外旅客的入境旅遊需求表現相當良好。赴關西機場搭乘國際航班的日本旅客人數則增加了15%。

此外，關西機場日本國內航線旅客減少7%，包括國際航線在內，總旅客數下降9%，約為256萬人。

公開資料顯示，關西機場是位於日本大阪府的大型國際機場，為京阪神都會區乃至近畿地方的主要聯外國際機場，與神戶機場、大阪國際機場並列為關西地方三大機場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法