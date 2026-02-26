為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國前空軍飛行員遭逮捕！ 私下向中國軍隊提供戰鬥機訓練

    2026/02/26 10:59 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國司法部25日宣布，逮捕的前空軍戰鬥機飛行員布朗，原因是他在未經授權情況下訓練中國軍方人員。（擷自美國印第安納州克拉克郡警長辦公室）

    美國司法部25日宣布，逮捕的前空軍戰鬥機飛行員布朗，原因是他在未經授權情況下訓練中國軍方人員。（擷自美國印第安納州克拉克郡警長辦公室）

    美國司法部25日宣布，逮捕的前空軍戰鬥機飛行員布朗（Gerald Brown），原因是他在未經授權情況下訓練中國軍方人員。

    根據《法新社》報導，美國司法部表示，現年65歲的布朗（Gerald Brown）在印第安納州被捕。他自2023年12月後一直居住在中國，近期才返回美國。

    美國司法部指出，布朗被控與外國公民合謀，在未獲得美國國務院頒發的必要許可的情況下，為中國空軍飛行員提供戰鬥機訓練。

    布朗曾在美國空軍服役24年，期間指揮過負責核武投放系統的敏感部隊，領導過作戰任務，並擔任多種戰鬥機和攻擊機的飛行教官。

    布朗1996年從軍隊退役，後來成為美國國防承包商，負責訓練飛行員駕駛A-10和最先進的F-35戰鬥機。

    美國司法部聲稱，布朗2023年8月開始與2016年在美國因間諜活動被判處四年監禁的中國公民蘇斌（Stephen Su Bin）洽談合約，並於2023年12月前往中國開始接受培訓工作。

    美國聯邦調查局反間諜部門官員羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）聲稱，中國政府持續利用美國現役和退役軍人的專業知識，來提升中國軍事能力。

    羅扎夫斯基強調，美國此次逮捕行動旨在發出警告，即聯邦調查局及其合作夥伴將不惜一切代價追究任何與敵對勢力勾結、危及美國安全的人的責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播