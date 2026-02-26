古巴控佛州快艇越界射殺4人 美議員嗆：政權應被掃進歷史垃圾桶

圖為停靠在哈瓦那港的古巴海岸防衛隊船隻，示意圖。（法新社）

一艘美國佛州登記的快艇於26日闖入古巴水域，船上有4人遭到古巴軍隊射殺，引發美方關注。美國共和黨籍聯邦眾議員西門內斯（Carlos Gimenez）對此發聲明嗆「古巴政權犯下無數反人類的罪行，應被掃進歷史的垃圾桶」。參議員史考特（Rick Scott）也指古巴政府「必須負起責任」。

美、古兩國近期關係緊張，26日卻傳出有一艘來自美國、註冊於佛州的快艇闖入古巴水域，古巴方面宣稱快艇向古巴巡邏隊開火，古巴部隊開火反擊，造成快艇上4死6傷。古巴內政部也指出，船上人員由反政府古巴流亡者組成，且這些人全副武裝、裝備精良。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）指出，美方駐哈瓦那的大使館正試圖聯絡船上的倖存者，以確認他們是否為美國的公民或永久居民。他也強調，這並非是由美國主導的行動，美國政府人員也並未涉入其中。

眾議員西門內斯在X平台對此發聲明批評，古巴獨裁政權襲擊了一艘來自佛州的船隻，並殺害了船上人員，他除呼籲美國當局務必釐清受害者當中是否有美國公民或合法居民，也嗆「古巴政權犯下無數反人類的罪行，應被掃進歷史的垃圾桶」。

參議員史考特也轉貼西門內斯的聲明，強調必須對這起「令人極度擔憂」的事件進行全面調查、找出真相，並指古巴政府「必須負起責任」。

????#SOSCuba ¡La dictadura en #Cuba acaba de atacar un buque de la Florida y ha asesinado a las personas abordo!



The dictatorship in #Cuba has just attacked a boat from Florida & murdered those on board.



This regime must be relegated to the dust bin of history! pic.twitter.com/dBqM9waOMy — Rep. Carlos A. Gimenez （@RepCarlos） February 25, 2026

I agree with @RepCarlos. We need a full investigation into this deeply concerning situation and to determine what happened. The Communist Cuban regime must be held accountable! https://t.co/6S7wBrzlRq — Rick Scott （@SenRickScott） February 25, 2026

